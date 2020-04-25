AK Parti'li Özkan'dan Soma'daki pozitif vaka sayısı açıklaması
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Özgür Özel, AK Parti, Manisa, Soma, Politika, Haber

AK Parti'li Özkan'dan Soma'daki pozitif vaka sayısı açıklaması

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Soma, korona virüs salgını noktasında kırmızı alarm veriyor" açıklamasına tepki göstererek, "Soma ilçesindeki pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyretmektedir" dedi.

25.04.2020 22:17 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:17
AK Parti'li Özkan'dan Soma'daki pozitif vaka sayısı açıklaması

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Soma, korona virüs salgını noktasında kırmızı alarm veriyor" açıklamasına tepki göstererek, "Soma ilçesindeki pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyretmektedir" dedi.

AK Parti'li Mehmet Ali Özkan, CHP'li Özgür Özel'in "Soma, korona virüs salgını konusunda kırmızı alarm veriyor" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi. Özkan, "Bugün bazı basın organlarında CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Soma'daki maden işletmeleri ile ilgili gerçeklerden tamamen uzak, baştan sona yalanlarla dolu açıklamalarını okuduk. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili olarak ilk günden bu yana yapılmakta olan çalışmaları manipüle etmek, milletimizi yalan yanlış bilgilerle kandırmaya çalışmak için her gün bir CHP yöneticisinin yalanlarını izliyor, duyuyoruz. Demek ki bugünkü yalan nöbetinde sıra Özgür Özel'de imiş. Covid-19 salgınının başladığı günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetimizin aldığı kararlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Soma'da da Manisa'mızın diğer ilçelerinde de titizlikle uygulanmaktadır. Soma'da kaymakamımız ve belediye başkanımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar gerek hükümetimizin öngördüğü gerekse yerelde ihtiyaç duyulan tüm tedbirleri almışlar ve bu güne kadar da titizlikle uygulamışlardır. Türkiye'de salgın başlar başlamaz, daha Soma'da Covid-19 vakası görülmeden önce ilçedeki tüm maden işletmelerinde süratle esnek çalışma modeline geçilmiştir. İlçede üç adet yeraltı ocağı, üç adet de açık ocak bulunmaktadır. Tüm maden ocaklarında çalışan işçilerin yüzde 75'i izne çıkarılmış, tüm çalışmalar minimum düzeye indirilmiştir. Üç yeraltı ocağında da şu anda toplam işçi sayısının yüzde 25'i ile üretim amaçlı çalışma yapılmamakta, sadece tarama, su çekimi, drenaj ve tamir bakım işleri yürütülmektedir. Aynı şekilde işçi servislerinde de seyrek oturma düzenine dikkat edilmektedir. İlçedeki tüm maden işletmeleri gerek İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekse İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına titizlikle uymaktadırlar. Sayın Özel'in ilçede Covid-19 vakalarını kırmızı alarm seviyesinde olduğu iddiası da gerçeklerden uzaktır. Soma ilçesindeki pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyretmektedir. Sayın Özel her zaman olduğu gibi Soma'nın adını kullanarak gündeme gelmeye çalışmaktadır. Gerek Soma'da gerekse Manisa'mızın diğer ilçelerinde kamu ve özel tüm kuruluşlar Hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde Covid-19 salgını ile mücadeleyi vatandaşlarımızın da desteği ile başarılı bir şekilde sürdürmektedirler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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