AK Parti'li Özkan'dan Akşener'e tepki: Milletimize şikayet ediyoruz
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AK Parti'li Özkan'dan Akşener'e tepki: Milletimize şikayet ediyoruz

AK Parti'li Özkan'dan Akşener'e tepki: Milletimize şikayet ediyoruz
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "15 Temmuz'dan sonra 'ben başbakan olacağım' diyenler kalkıp da milletin adamı Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'yla benzetmeye kalkışmaları...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "15 Temmuz'dan sonra 'ben başbakan olacağım' diyenler kalkıp da milletin adamı Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'yla benzetmeye kalkışmaları akıldan izandan uzaktır. Milletimize şikayet ediyoruz" dedi.

AK Partili Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Özkan, "Her Ramazan da olduğu gibi terör devleti İsrail'in, başta Filistinli kardeşlerimize, Kudüs"te Gazze'de, Mescid-i Aksa'da girişmiş oldukları insanlık dışı saldırıları yüreğimizi dağladı. Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletçe vermiş olduğumuz destekle gösterdik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bütün uluslararası topluma yapılan çağrılar, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası toplumun vicdan sahibi çevreleri tarafından kabul gördü. Biz uluslararası toplumun bu vicdani duruşunun mutlak surette zorba terör uygulamaları ile yoluna devam eden İsrail'e hak ettiği dersi vereceğine ve bu milletin Filistin davasının, halkının yanında olacağına ve bu haksızlıklara son vereceğine inanıyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUZ'Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "15 Temmuz'dan sonra 'ben başbakan olacağım' diyenler kalkıp da milletin adamı Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'yla benzetmeye kalkışmaları akıldan izandan uzaktır. Milletimize şikayet ediyoruz. Bu tam anlamıyla; Türkiye düşmanlarının, terör örgütleri PKK, FETÖ'nün sözcülüğünden ve coğrafyamızda fitneyi destekleyenlerden başka hiç kimseye hizmet etmeyen bir ihanet duruşunu, milletimize şikayet ediyoruz" diye konuştu.'Özkan ayrıca, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu, 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Halef El Muhammed'in Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, "Milletimize hayırlı olsun. PKK'dan, FETÖ'den, Türkiye düşmanlarından beslenen siyasi işbirlikçilerine de ders olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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