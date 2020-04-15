AK Parti'li Özkan: CHP'nin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklayan CHP'ye tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklayan CHP'ye tepki gösterdi. Özkan, "CHP'nin amacı burada üzüm yemek değil, bağcıyı döverek siyasi istismar vesilesi olarak kullanmak" dedi.

AK Partili Özkan, DHA'ya yaptığı açıklamasında, infaz düzenlemesine ilişkin CHP ile yaptıkları görüşmede bu düzenlemeye katkı vereceklerini, ilkesel duruş sergileyeceklerini söylediklerini bildirdi. Ancak CHP'nin komisyon ve genel kurul çalışmalarında ilkesel bir tavrını görmediklerini belirten Özkan, "Paket geçti. Ancak görüyoruz ki Meclis'te engelleyemedikleri paketi, Anayasa Mahkemesi'ne götürmek suretiyle düzenlemeyi iptal ettirmek veya içerikteki neticeyi değiştirmek için talepte bulunacaklarını duymuş bulunmaktayız" dedi.

'CHP'NİN AMACI ÜZÜM YEMEK DEĞİL'Özkan, yaklaşık 1 yıldır MHP ile birlikte bu işi bilimsel olarak mukayese ettiklerini, hem de uygulayıcılarla görüştüklerini söyledi. Milletin kalbini, vicdanını takip ettiklerini ve bu düzenlemenin yapılmasının gerektiğini gördüklerini söyleyen Özkan, "Bugün Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi düşünülen dava, ne Meclis teamülleri açısından parlamento hukuku olarak, ne anayasa hukuku açısından anayasa mahkemesinin geçmiş kararları dikkate alındığında, ne de ceza hukukunun temel prensipleri çerçevesinde iptali kabil olmadığı açıktır. Ancak CHP'nin amacı burada üzüm yemek değil, bağcıyı döverek siyasi istismar vesilesi olarak kullanmak istiyor. Bu yasal düzenleme hem ceza hem anayasa hukukunun, hem milletimizin vicdanının, hem içerisinden geçtiğimiz salgınla mücadele ortamında uluslararası toplumun ve uluslararası hukukun artık bir gereği olarak ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri uluslararası topluma tavsiyelerde bulundular; 'Cezaevlerindeki sayıyı azaltın'. Şimdi böylesi uluslararası hukukun parçası haline gelmiş, milletimizin süzgecinden geçmiş, doktrin olarak hem uygulayıcıların hem de bilimsel çevrelerin değerlendirmesinden geçmiş böylesine bir paketle mücadele etmek sonuç verecek bir mücadele değildir" dedi.

Kaynak: DHA