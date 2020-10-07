AK Parti'li Özkan: 6-8 Ekim ihanet girişiminin hesabını sormaya devam edeceğiz

AK Parti'li Özkan: 6-8 Ekim ihanet girişiminin hesabını sormaya devam edeceğizAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan 'Kobani olayları'nın Türkiye'nin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü, kardeşlik hukuku ve toplumsal barışını tehdit eden ihanet girişimi olduğunu söyledi.

AK Parti'li Özkan: 6-8 Ekim ihanet girişiminin hesabını sormaya devam edeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan 'Kobani olayları'nın Türkiye'nin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü, kardeşlik hukuku ve toplumsal barışını tehdit eden ihanet girişimi olduğunu söyledi. Özkan, "Bunlarla ilgili bağımsız yargı kararını verirken elbette bizler de siyasiler olarak bu hain girişimi hayata geçirenlere, yardım edenlere milletimizin huzurunda hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

AK Partili Özkan, 2014'te HDP'nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde DHA'ya değerlendirmede bulundu. Özkan, 6 Ekim'in, Türkiye için karanlık hayaller kuranların, Türkiye'yi kardeş kavgasına sürükleyenlerin ortaya koyduğu gayretlerin tarihi olduğunu belirtti. Özkan, "Dönemin HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan akabinde 2 polisimizin şehit olmasıyla ve arkasından da 30'dan fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle devam eden bir dizi olayı hatırlıyoruz. Ekonomik olarak ülkemize 300 milyonun üzerinde ciddi anlamda maddi zararlar getirmişti. Yasin Börü ve arkadaşları terör yandaşları tarafından vahşice katledilmişti" hatırlatmasında bulundu.

'İHANET GİRİŞİMİNİN ADIDIR'Cahit Özkan, 6-8 Ekim olayları soruşturmalarında mahkemelerin pek çok mahkumiyet kararı verdiğini vurgularken, yeni çıkan deliller çerçevesinde de 82 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Özkan, "Bunlarla ilgili yargı süreci devam ediyor. Mahkemelerin vermiş olduğu karar istinaf ve yüksek yargıda Yargıtay denetimine açık. Akabinde varsa bir ihlal Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bu noktada denetimleri yapıyorlar. Onun için; 6-8 Ekim olayları ülkemizin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü ve toplumsal barışını, kardeşlik hukuku için ciddi anlamda tehdit eden, bir ihanet girişiminin adıdır. Bu ülkede birlikte yaşama kültürümüzü hedef almış bir ihanet girişimidir. Bunlarla ilgili bağımsız yargı kararını verirken elbette bizler de siyasiler olarak bu hain girişimi hayata geçirenlere yardım edenlere milletimizin huzurunda hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 'DELİLLER GEÇ ULAŞABİLİR'Özkan, "6 yıl neden beklendi?" şeklindeki eleştirilere ilişkin de "Bazen öylesine delilleri karartılmış vakalarla, suçlarla karşı karşıya kalırsınız ki bunları bazen zaman içeresinde faillerine ulaşamayabilirsiniz. Böylesine büyük bir soruşturmada elbette delil ve faillere ulaşamayabilirsiniz. Hala Turgut Özal'a düzenlenen hain suikastın failleri bulunamadı. Onun için bu kadar failin bulunduğu, bu kadar ekonomik zararların olduğu büyük suç teşebbüsü ve eylemlerinde elbette mahkemelerin eline deliller geç ulaşabilir. Bu anlamda bağımsız yargıya güvenimiz tamdır. İnşallah bu noktada yargı önünde hesabın sorulacağına inancımız tamdır" değerlendirmesinde bulundu.'AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZ TAMDIR'

Özkan, ?Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla ilgili de "Azerbaycan'a yönelen tehditlerin aynı zamanda Türkiye'ye yöneldiğini biliyoruz. Bu anlamda Azerbaycan'a yönelik bir saldırı varsa aslında bunun arka planında nihai hedefin Türkiye olduğunun farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Azerbaycan'a desteğimiz tamdır. Yüreğimiz birlikte atmaktadır. Azerbaycan'ın yanında sözde değil, özde yanında olmamız gerekir" diye konuştu.

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Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR