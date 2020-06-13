AK Parti'li Özhaseki Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Özhaseki Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur

AK Parti'li Özhaseki: Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluktur.

AK Parti'li Özhaseki Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur
13.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:17


AK Parti'li Özhaseki: Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Lüks olsun diye yapılan bir iş değildir" dedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediyenin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan konutların anahtar teslim törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Törende konuşan Özhaseki, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm konusunda riske girmediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Bir lüks olsun diye yapılan bir iş değildir. İki sebep var. Birisi ülkemiz deprem bölgesidir. Türkiye'nin tamamında neredeyse bir deprem riski var. İkinci ve üçüncü derecede var. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzeri yıkıcı deprem sayısı 60 civarındadır. Ölen insan sayısı 83 bindir. Maddi kaybımız ise trilyonlarla ifade edilmektedir. O zaman dayanıksız evleri dönüştürmemiz gerekiyor. İkincisi o bizim girdiğimiz toprak damlı briket olan evlerde artık kimse oturmamalıdır. Herkes modern, zamana uygun nezih ve şık olan evlerde oturmalıdır. Çalışan belediye başkanları, riski alan belediye başkanları ve gayret eden arkadaşlarımız vatandaşla görüşüyorlar. Müteahhit bulup aylarca ve senelerce uğraşarak bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Özellikle CHP'li belediyeler, bakanlığım dönemimde 'kapım sonuna kadar açık' dediğim halde hiçbiri bu riske girmedi. Sadece vaziyeti idare edip, geçip gidiyorlar. Günahtır ve vebaldir. Herkesin yapması gereken işlerin başında bu geliyor."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Ambulans
Şu an buradasınız: AK Parti'li Özhaseki Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 01:20:58. #1.14#
title