AK Parti'li Özhaseki, pandemi sürecindeki çalışmaları için belediye başkanlarına teşekkür etti...
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AK Parti'li Özhaseki, pandemi sürecindeki çalışmaları için belediye başkanlarına teşekkür etti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyelerin pandemi sürecinde çok iyi çalıştığını belirterek, "Bütün belediye başkanlarımızı alnından öpüyorum.

AK Parti'li Özhaseki, pandemi sürecindeki çalışmaları için belediye başkanlarına teşekkür etti...
03.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyelerin pandemi sürecinde çok iyi çalıştığını belirterek, "Bütün belediye başkanlarımızı alnından öpüyorum. Yokluklar içerisinde harikalar oluşturdular. Belediyelerimizin gelirleri düşmesine rağmen ağlamadan çalıştılar, bahane üretmediler, işlerine baktılar." dedi.

Kayseri'de bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, AK Parti'nin kurulduğundan bugüne her seçimden galip çıktığını, Türkiye'de 1389 belediyeden 786'sını AK Parti'nin kazandığını, nüfusun yüzde 55'ine doğrudan hizmet götürdüklerini söyledi.

Milletin kendinden olanı seçtiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz bu milletin değerlerini seviyoruz ve başüstü ediyoruz. Biz, hizmet aşkıyla doluyuz. İlk günlerde 'hizmet belediyeciliği yapacağız' dedik, hizmet ettik çok şükür. Daha sonra marka şehirler diye devam ettik. Şehirlerimizi marka şehirler haline, dünyada tanınan şehirler haline getirdik. Son dönemde de 'gönül belediyeciliği' formülüyle vatandaşımızın karşısına çıktık. Yaptığımız her işi insanımızla beraber yapmak, böylelikle insanların gönlüne dokunmak ve gönlünde izler bırakmak istiyoruz. Zaman, değişim ile ifade edilir. Biz de bu noktada kadrolarımızı zamana uygun şekilde hareket edebilmek için sürekli yeniliyoruz. En son seçimde neredeyse belediye başkanlarımızın yüzde 60'ını değiştirdik. Zamanın deyimiyle ifade edeyim, sürekli kendimizi güncelliyoruz."

Pandemi sürecinde AK Parti'li belediyelerin adeta seferberlik başlattığının altını çizen Özhaseki, "Seçimlerden bu yana yaklaşık bir buçuk sene geçti. Bütün belediye başkanlarımızdan vatandaşlarımız da biz de son derece memnunuz. Pandemi döneminde belediyelerin gelirleri düştü, ufak sıkıntılar başladı. O dönemde belediye başkanlarımız canhıraş bir şekilde kaymakamlarla, valilerle beraber Vefa Destek Grupları oluşturdular. Evinden çıkamayanlara iaşe götürülmesinden çocuklara oyuncak götürülmesine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferber oldular." ifadelerini kullandı.

"Tecrübemizi belediye başkanı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz"

Belediye başkanlarının her projesinde yanlarında olduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinden de birçok arkadaş Vefa Destek Gruplarının içerisinde yer aldı. Bir iki tane bağımsız hareket etmeye çalışanlar, algıyla, medya ile uğraşanlar hariç herkes uyumlu çalıştı. Her birine milletim adına teşekkür ederim. Bütün belediye başkanlarımızı alnından öpüyorum. Yokluklar içerisinde harikalar oluşturdular. Belediyelerimizin gelirleri düşmesine rağmen ağlamadan çalıştılar, bahane üretmediler, işlerine baktılar. Şimdi ise belediye başkanlarımızın desteklenmesi icap ediyor, onlara yol göstermek icap ediyor. Doğrusu ben de bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Belediye başkanlarımızdan bizi arayıp 'görüşemiyoruz' diyen şimdiye kadar hiç olmamıştır. Biz de 21 yıllık tecrübemizi belediye başkanı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Belediyelerimizin her projelerinde varız. Sorunlarına çözüm bulmaya, yol göstermeye çalışıyoruz. Bizi bugünlere aziz milletimiz getirdi. Her şart ve zamanda onlar için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

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