AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı
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AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı

19.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:50
AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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