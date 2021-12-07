AK Parti'li Özhaseki: "Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı bu terbiyesiz hareket asla kabul edilemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kemal Bey'in Tbmm'de yaptığı bu terbiyesiz hareket asla kabul edilemez. Ayrıca helalleşme çağrısını da oy devşirme çalışması olarak görüyorum" dedi.

Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti'nin tarihte üstlenmiş olduğu misyondan kaynaklanan zorlukları var. Jeopolitik konumundan kaynaklanan, dini inanışından kaynaklanan zorlukları var. Sizi rastgele bir İslam ve Türk ülkesi görmüyorlar. Türkiye'nin güçlenmesini asla istemiyorlar. Türkiye'ye topla tüfekle saldırdılar bir şey yapamadılar. PKK ile saldırdılar bir şey yapamadılar. FETÖ ile denediler bir şey yapamadılar. Hamdolsun, milletimizle birlikte bütün engelleri aştık" dedi.

"Covid- 19 bütün dünyada tedarik zincirinin halkalarını koparttı"

Ekonomideki kur dalgalanmalarına değinen Özhaseki, "Neredeyse iki yıldır başımıza bela olan covid-19 diye bir bela var. Sağlıkta salgın; ama ekonomiyi de ticareti de etkiliyor. Bütün dünyada hizmet sektörlerini perişan etti, tedarik zincirinin halkalarını koparttı. Türkiye de tüm dünyayla bağlantılı bir ülke. Bu nedenle covid-19 ülkemizi de etkiledi. Ama Türkiye'nin en çok büyüdüğü noktalar yatırım ve üretim. Bir taraftan yatırım bir taraftan da üretim yapılıyor. Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başardı, hamdolsun. Bu büyüme ve gelir; işçiye, emekliye, dar gelirliye ve vatandaşlarımıza da olumlu olarak yansıyacaktır. Türkiye buradan en az hasarla çıkarak önüne bakacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

"Vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı korumak görevimiz"

Asgari ücret beklentileri ile ilgili konuşan Özhaseki, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Enflasyonunun artmasıyla birlikte dar gelirli ve toplumun bütün katmanları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti olarak vatandaşlarımızı enflasyona ve hayat pahalılığına karşı korumak görevimizdir. Bunun bilinciyle enflasyona ve hayat pahalılığına karşı tedbirlerimizi alıp çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fahiş fiyat yükselişlerinin engellenmesi için denetimlerimizi sıklaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını, oy devşirme çalışması olarak görüyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı el hareketini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün bir kaset kumpasıyla genel başkanlığa geldi. Deniz Baykal'ı yediler, 'Ben genel başkan olmam' diyen insan genel başkan oldu. O da bir oyunmuş. Kemal Bey'in TBMM'de yaptığı bu terbiyesiz hareket asla kabul edilemez. Bir de helalleşme çağrısında keşke samimi olsa. Bu çağrıyı, oy devşirme çalışması olarak görüyorum. Ama helalleşecekse artık yalan söylememesi lazım. Türkiye'de herkesi hedef alarak sağduyu sahibi, milli duygular sahibi ne kadar insan varsa onlara kasıtlı yalanlarına devam ettiler. Aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza da yaptılar. Hakikatten Kemal Bey helalleşmek istiyorsa başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra benden ve vatandaşlarımızdan samimi olarak toplum önünde helallik istesin" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı sizin neyinize. Siz, daha belediyeyi bile idare edemiyorsunuz"

2023 seçimleri için sıkı çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, "Bizler 2023 seçimlerine çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bizim başımız dik, anlımız açık. Bu zamana kadar yaptığımız hizmetler ortada, başarılarımız ortada. İnşallah, vatandaşlarımız tercihlerini yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır" dedi.

Millet İttifakı içerisinde 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' belirsizliğine de değinen Özhaseki, "Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının kafasında tek bir dert var; Cumhurbaşkanı kim olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sizin neyinize. Siz daha belediyeyi bile idare edemiyorsunuz. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası hepsini sardı. Kemal Bey bir taraftan bastırıyor, Meral Hanım'ın başka hesapları var. İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının da derdi daha başka. Bu kadar hesabın içinde iyi niyet olmaz" diye konuştu.

"Kimse gençliği bu milletin değerlerinden kopmuş gibi görmesin"

Z kuşağı söylemlerine değinen Özhaseki, "Z kuşağı diyorlar. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Şundan dolayı söylüyorum her dönemin bir ruhu vardır. Onu doğru okumak lazım, anlamak lazım. Bu dönemde de gençlerin bir ruhu var. Bu gençlik müzikten, festivallerden etkileniyor; bu gençlik sosyal medyayı etkili kullanıyor; bu gençlik sanattan kültürden etkileniyor. Yeni bir dönem, yeni bir sosyal mecra ortaya çıktı. Buraya baktığımız zaman çocukları alıp tehlikeli yerlere götürüyorlar gibi bir kaygıya düşmek doğru değil. Yaptığımız bir ankette gençlere 'Ne için mücadele eder, ne için fedakarlık yaparsınız?' sorusunu yönelttik ve yüzde 70 oranlarında 'vatan, bayrak, millet ve ülke bütünlüğü' cevaplarını aldık. O yüzden kimse gençliği bu milletin değerlerinden kopmuş gibi görmesin. Bana göre bu toprakların değerlerini taşıyan bir gençlik geliyor. 'Kime oy verirsiniz?' diye sorduğumuzda da 'AK Parti', Cumhurbaşkanı olarak da 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet