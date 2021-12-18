AK Parti'li Özhaseki: Kemal bey biraz sabrederse 1,5 yıl sonra seçim var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla ilgili, "Yenilen pehlivan güreşe bir türlü doymazmış. Kaçıncı kere yenildi, ben sayısını unuttum. Kemal bey biraz sabrederse 1- 1,5 yıl sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ak Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da yapacağı kamp hakkında Özhaseki, "Ak Parti Genel Merkezi olarak yerel yönetimlerde örgütlenme biçimi olarak piramit gibi çalışıyoruz. Önce bütün bölge ve şehir sorumluları, yaz döneminde meclis kapandığında sorumlu oldukları şehirlere giderek vatandaşları dinlerler. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederler. Belediye başkanlarımızla ve teşkilatlarımızla konuşup raporlamalar yaparlar sonra da benim de katıldığım şehir turlarında özellikle belediyelerimizin mali yapısı, personel durumu ve mali yapıyı inceleriz daha sonra arkadaşlarımızı bölge toplantısında bir araya getiririz. Senenin sonunda da bütün arkadaşlarımızın katıldığı bir toplantı gerçekleştiririz. Cumhurbaşkanı'mızın açılış konuşması ile birlikte 3 gün kampımız başlamış olur. AK Parti olarak bizim yerel yönetimlerde birinci amacımız hizmet etmektir. Başkaları algı ile uğraşsınlar. Başkaları tanıtıma trilyonları döksünler. Biz bunlara dönüp bakmayız. Algı operasyonu yapanların yaptıklarının uçucu ve geçici olduğunu biliyorum. Önümüzdeki hafta sonunda Kızılcahamam'da bir araya geleceğiz. Toplantıda kurumlarımıza kurallarımızla ilgili uyarımız olacak" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'den yinelediği erken seçim çağrısıyla ilgili de Özhaseki, "Erken seçimi Kemal bey mi istiyor, vatandaş mı istiyor; orası şüpheli. Yenilen pehlivan güreşe bir türlü doymazmış. Kaçıncı kere yenildi, ben sayısını unuttum. Kemal beyin yapmaya çalıştığı; 'pandemi döneminde tedarik zincirinin koptuğu, iletişimin, ulaşımın sıkıntılı olduğu, üretim noktasında ufak tefek de olsa imalatçıların sıkıntı yaşadığı bir ortamda acaba bunu nasıl ranta çevirebiliriz, bundan nasıl oy devşiririz' derdi içindeler. Yeni asgari ücretle birlikte herkes işinde gücünde mutlu bir vaziyette çalışmaya devam ediyor. Kemal bey biraz sabrederse 1- 1,5 yıl sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" diye konuştu.