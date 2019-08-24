AK Parti'li özhaseki: kayyum atamaları yasalara uygun yapıldı

24.08.2019 17:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamalarının tamamen yasalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Nevşehir'de, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen '3'üncü AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Bölge Toplantısı'na, 12 kentin belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları ile yerel yönetim başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, birkaç ay geçmeden CHP'nin belediyecilik anlayışının ne olduğunun, oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını belirtti. CHP'nin belediyecilik karnesinin kirli olduğunu savunan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 'CHP belediyeciliği' demek, 'çöp', 'çukur', 'çamur' demektir. Birkaç aylık CHP belediyeciliğinde büyük ümitlerle iş başına gelenlerinin yüzünün boyasının nasıl aktığını hepimiz görüyoruz. İnşallah tüm partilerden seçilmiş belediye başkanlarının hepsi başarılı olur. Niye? 'Belediye' demek millete hizmet demek. CHP belediyeciliğinde geçmişe doğru baktığımızda bu zihniyetin başarılı olamayacağını görüyoruz. CHP belediyecilik karnesi yolsuzluklarla dolu. Tarihe geçmiş olan mahkeme kayıtlarında, bundan sonraki yüzlerce yıl, hala onların karşısına çıkacak olan en büyük yolsuzluklar, CHP'li belediyelerdedir. İSKİ skandallarını kimse unutmasın. Kocaeli'ndeki küçük bir barajın 3,5 milyar dolara devlete nasıl mal edildiğini hiçbir CHP'li izah edemez. Biz de yaptık Kayseri'de hem de elektrik üretiyor, kamuya bedeli yüzde sıfır."

'İDEOLOJİK SAPLANTI CHP'YE BAĞDAŞ KURMUŞ'

Özhaseki, CHP'li belediyelerde işçi kıyımlarının ve sendika değiştirme için baskı uygulamasının yapıldığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"İdeolojik saplantı dediğimiz nesne CHP'nin içerisine bağdaş kurmuş, bir türlü atamıyorlar içlerinden. Seçimden önce Kılıçdaroğlu dahil, büyükşehir belediye başkan adayları dahil herkesin yüzüne, gözünün içine baka baka 'hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' dediler mi? demediler mi? 'Bu benim şeref sözüm' diye meydanlarda bağırdı mı bağırmadı mı? Hak-İş Konfederasyonu'na sordum, 15 gün önce aldığım rakam bin 50 garibanının işine son verdiler. Toplamda kendi sendikalarına geçmeleri için memurlara baskı yapmışlar. Birkaç gün içerisinde 20 bin memur da sendika değiştirmek zorunda kalmış. Ne oldu orada hidayete mi erdiler, hani şeref sözü idi, hani fakir fukaranın ekmeği ile oynamayacaktınız, gariban işe giderken onun ekmeği ile oynamayacaktınız, ne oldu? Sadece dün Medya A.Ş.'deki 50 kişinin işine son verdiler. Yalan CHP'nin genel siyaseti oldu. Algı operasyonları da bunların ustalıkları oldu. CHP'nin yazık ki rehberi yalan oldu. Bunun üzerine kurulu bir dünya. Ne kadar gider bilmem; çünkü gerçekliğin her zaman açığa çıkmak gibi, çok kısa sürede bilinmek gibi bir huyu var, çok kısa sürede ortaya çıkar."

'KAYYUM ATAMALARI YASAL ZEMİNDE GERÇEKLEŞTİ'

Özhaseki, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'na kayyum atamasının tamamen yasalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Özhaseki şöyle konuştu:

"HDP'li belediyelerin hizmet gibi bir şeyde gözü olmadığını biz biliyoruz. HDP'li üç belediye başkanlıklarına kayyum atanması ile ilgili suçlama nedir? Birincisi terör örgütüne ya liderlik ya üye olmak veya yardım ve yataklık yapmak, ikincisi suçu ve suçluyu övme, terörün propagandası yapmak ve üçüncüsü de görevi kötüye kullanmak. Bunun için Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında İçişleri Bakanlığı 31 soruşturma ve kovuşturma başlatılmış. Seçilmiş HDP'li belediye başkanları teröristlerin cenazelerinde boy gösteriyor. Bunu hiç saklamıyorlar. Öğretmenlerimizi, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazesinde boy gösteriyorlar. Görev yaptıkları belediyelerde askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerin isimlerini sokağa, caddeye vermeye başlamışlar. Şehit yakınlarını işten atıp, teröristlerin yakınlarını işe almışlar. KYK ile devlet memurluğundan atılan tüm memurları işe alıp, belediyedeki tüm işleri onların kontrolü ile götürmeye başlamışlar. Eş başkanlık sistemi getirmişler. Bunu nasıl bir statü içerisinde yapabiliyorlar. Kanunlarımızda böyle bir sistem yok. Türk bayraklı tüm logoları kaldırmaya başlamışlar."

'SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANMIŞ OLMAK DEĞİLDİR'

Özhaseki, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin olarak yapılan eleştirilere de "Bu konuya muhalif edenler, 'Seçilmiş insan iş başından uzaklaştırılabilir mi? Demokratik ortama bu aykırı ve bu konuda mahkeme kararı mı var' şeklinde eleştiriler getiriyorlar. Bizim için seçim kutsal. Seçilmiş olmak suç işleme özgürlüğü verir mi, her istediğinizi yapabilir misiniz? Bu millete hizmet etmek için görev yapıyoruz. Bunun dışına çıkarsanız kanuna aykırı iş yaparsanız kanun gelir yakanızdan tutar" diye konuştu.

Kaynak: DHA