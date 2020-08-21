AK Parti'li Özhaseki, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
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AK Parti'li Özhaseki, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıklamış olduğu doğal gaz rezervi bizi son derece mutlu etti.

21.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıklamış olduğu doğal gaz rezervi bizi son derece mutlu etti. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Derdimiz bu ülkenin insanlarının refaha kavuşturmak." dedi.

Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfinin tüm toplumda bayram etkisi oluşturduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarının Türkiye'yi her alanda ileri taşıdığını belirten Özhaseki, "Eğer siz Allah rızası için koşturmaya başlarsanız, iyi niyetle bir hedefe doğru durmadan gayret eder, çalışır, alın teri dökerseniz, Cenabı Allah kesinlikle karşılığını verir. AK Parti iktidarı 19 yıldır aşkla şevkle koşuyor, her bir alanda da başarıdan başarıya koşuyor. Sadece bugün bulunan doğal gaz meselesinde değil. Akılınıza hangi alan geliyorsa, sağlıktan ulaşıma, enerjiden eğitime her bir alanda Türkiye adeta çağ atladı." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, her zaman bu ülke insanını refaha kavuşturmak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bugün açıklamış olduğu doğal gaz rezervi bizi son derece mutlu etti. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Derdimiz bu ülkenin insanlarını refaha kavuşturmak. Ülkenin ekonomisini daha da güçlendirmek. Böyle olunca bayram ediyoruz. Asıl üzülecek olan insanlara bakıp üzülüyoruz. Bu ülkeye yapılan iyilikler, yatırımlar, bulunan bu rezervler ne yazık ki birilerini çok üzüyor. Niye bu ülkede yaşıyorlar bilmiyorum? Bu ülkenin insanı değiller mi bunlar, başka ülkenin adamları mı bunlar? Doğrusu bunlara bakınca da üzülmemek elde değil. Biz adeta bayram ediyoruz. 'Bu ülkede taş üstüne taş koyandan da Allah razı olsun' diye dua etmeye devam edeceğiz."

"Türkiye her alanda hakkını dört dörtlük savunuyor"

Türkiye'nin son yıllarda birçok badireler atlattığını ve ilerlemesine her türlü engel girişimine rağmen devam ettiğini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Türkiye çok büyük sorunlarla uğraşan bir ülke. Birkaç sene önce çukurlar kazıp özerklik ilan ederek Türkiye'den toprak parçası koparmak isteyenler vardı. Arkasından 3-4 sene önce ihtilal yaparak Türkiye'yi param parça etmek isteyen gafiller, hainler vardı. Nihayetinde verilen mücadelede Türkiye'yi ana kara içerisine hapsetmek isteyenler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, liderliği ile birlikte Türkiye her alanda hakkını dört dörtlük savunuyor. Kimsenin topraklarında gözümüz yok, hakkında gözümüz yok, haram bir şeyi istemiyoruz ama Türkiye'nin haklarını kimseye bırakmak gibi niyeti de yok. Yukarıdan birtakım telkinler, üstü kapalı tehditler, bir araya gelmeler. Hiç umurumuzda bile değil. İnanıyorsanız zaferi zaten elde ediyorsunuz. Biz inandık, zaferi de elde edeceğiz. Akdeniz'de de hakkımızı arıyoruz, Karadeniz'de de. Nihayetinde kendi güvenliğimiz savunmak için de Suriye'de, Irak'ta da operasyonlara devam ediyoruz."

AK Parti'li Özhaseki, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Kaynak: AA

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