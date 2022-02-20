AK Parti'li Özhaseki, KANKA Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan KANKA Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki'ye ziyaretinde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KANKA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ve hayırseverler eşlik etti.

Özhaseki, ziyarette yaptığı açıklamada, Kayseri'ye birçok eser kazandırdıklarını ancak Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin yerinin kendinde farklı olduğunu belirtti.

Hastanenin kanserli çocuklara umut ışığı olduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en modern, dünyada ise ilk üçe girebilecek hastanemizi ziyaret ettik. Hizmete aldığımız bu hastane, kan kanserli çocuklarımıza ve evlatlarımızın ailelerine umut ışığı oldu. Biz duaya talibiz. Hastanemizin evlatlarımıza şifa olduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Gerek proje safhasında gerekse inşa sürecinde maddi manevi katkı sağladığımız hastanemiz inşallah şifa dağıtmaya devam edecek."