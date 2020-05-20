AK Parti'li Özhaseki'den "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" mesajı Açıklaması
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AK Parti'li Özhaseki'den "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'li Özhaseki'den
20.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özhaseki, mesajında, Kafkaslar'daki Çerkez kardeşlerini şanlı direnişin 156. yılında andıklarını belirtti.

Çerkezlerin düzenli ordulara ve zalimlere karşı topraklarını, namuslarını, inanışlarını, geleneklerini, örflerini, dinlerini ve dillerini savunduklarını ifade eden Özhaseki, yıllarca süren bu mücadele ve kahramanlıklarının neticesinde, haliyle düzenli ordu karşısında geri çekilmek zorunda kaldıklarını ve büyük bir kısmının da küçük teknelerle Türkiye'ye doğru hareket ettiğini anımsattı.

Orada ailelerin parçalandığını, birçoğunun Karadeniz'de şehit olduğunu ve bir kısmının da buraya ulaştığını anlatan Özhaseki, "Ulaşabilenler gönderilen yerlerde uyum gösterdi veya gösteremedi derken soykırımın, bir zulmün yaşandığı dönemler üzerinden tam 156 yıl geçti. Çerkes kardeşlerimizin Türkiye'ye gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onları tanımaktan, kültürlerini, örflerini tanımaktan, insanlıklarını, dostluklarını görmekten müthiş bir memnuniyet duyuyoruz. Bu, ayrı bir şey ama keşke tarihte bu olaylar yaşanmasaydı, o zulümler çekilmeseydi." ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili okuduğu birçok kitapta insanın gözyaşlarını tutamadığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Allah bir daha böyle kötü gün göstermesin. İnşallah bundan sonra biz yine ülkemizde etle tırnak gibi olup kardeşlerimizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çerkesler, Türkiye'ye geldikten sonra zaten önce Osmanlının yanında yer aldılar. Sonra Cumhuriyet'le birlikte elbette ki Mustafa Kemal'in yanında yer aldılar. Günümüzde de asla ayrılığa, bölücülüğe prim vermeyen, bu vatanı seven, birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret eden bir toplum olmaya da devam ediyorlar. Şahsım itibarıyla da bir taraftan hem akrabalık bağlarım var hem de ileri gelen birçok dostum Çerkes. Onlara çok güveniyorum.

Onlarla beraber olmaktan dolayı mutluyum. Allah var etsin diyorum. Bir daha o kötü günler yaşanmasın diye dua ediyorum. Tüm geçmişlerine de Fatiha okuyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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