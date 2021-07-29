AK Parti'li Özhaseki'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, Kayseri radyoları ortak yayınında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösteren Özhaseki, şunları söyledi:

"Bolu'da Belediye Başkanı'nın sığınmacılardan suyun ve katı atık bedelinin on katını alma tehdidi ile ırkçı, faşist bir söylemi var. Buradaki açık bir nefret söylemi. Dün Sosyalist Enternasyonele girmek için müracaat eden, enternasyonal şarkıları söyleyen, uluslararası insan haklarından, dünya insanlarının kardeşliğinden bahseden CHP, bu söylemler karşısında ne düşünüyor acaba? Bunlar ne biçim bir çelişkidir? Partilerinden sadece 'Biz katılmıyoruz, onun şahsi görüşüdür.' gibi bir açıklama geldi. Eğer siz bu insanlara suyu bile vermeyecekseniz, suyu bile haram görüyorsanız o zaman Fransa'da 'Mültecilere su verene ceza yazarım.' diyen Belediye Başkanı'ndan ne farkınız kalır? Roman bir çocuk öldüğünde ona mezar yeri vermeyen faşistlerden ne farkınız kalır? Hiçbir farkınız kalmaz."

Türkiye'nin mazlum coğrafyalara kucak açmaya devam edeceğine değinen Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları son yüzyılda mazlumların sığınma coğrafyası olmuştur. Türkiye güçlü oldukça dünyanın vicdanı olmaya, anaların gözyaşlarını dindirmeye ve tüm dünya mazlumlarını kucaklamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yapı yıkım ekibidir"

Millet İttifakı'nı eleştiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Allah korusun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasa da Millet İttifakı kendi arasında hükümet kursa veyahut liderliği alacak olsa düşünebiliyor musunuz, karşımıza çıkabilecek manzarayı? Şimdi bir tarafta CHP var kendi içinde 4-5 parça zaten burada söylemem biraz garip olur ama siyaset takip eden herkes CHP'nin içindeki yapıyı çok iyi bilir. Birbirlerine adeta düşman gibi kavga eden dört, beşli bir yapı var orada. Peki yanında İYİ Parti var, öbür tarafta HDP var. Yani kendileri biraz söylerken utanıyorlar, Türk milleti bize biraz kızar diye, seçimlerde dayak yeriz diye çok açık edemiyorlar ama ikide bir HDP çıkıyor, 'Neyimizden utanıyorsunuz, biz olmasak orada oturamazdınız, biz olmasak şunu alamazdınız' diyor. Ara ara bazen Temel abi var. Şimdi böyle bir yapının hükümet olduğunu düşünün, HDP artık bakanlık almadan herhalde hükümete destek vermez. Kültürü mü verelim? İYİ Parti'ye birisini vereceğiz, peki CHP'deki yapı… Kendi içinde nerelere hakim olacak? Bakın bu yapı yıkım ekibidir. Yani bu söylediğim ittifak, bir yıkım ittifakıdır, yapım ittifakı değil."

Muhalefetin, bir projeyle ortaya çıkmadığını savunan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun', bunun dışında bir sloganları yok. İyi de siz ne yapacaksınız kardeşim? İş başına geldiniz diyelim, ekonomide ne yapacaksınız? Ara ara şöyle diyorlar, 'Olan parayı dağıtacağız, maaşları da artıracağız, herkesi 3600 yapacağız.' falan filan. Bütçeyi dağıtmaktan bahsediyorlar, böyle bir ekonomik plan yok dünyada. Peki sosyal, siyasal ilişkilerde ne yapacaksınız? Gençlik politikanız, dış politikanız nedir? Amerika şirinliğinin dışında dış politikada ne düşünüyorsunuz? Biden, tamam sizi getirmek için epey uğraşıyor da siz de çaktırmadan tebessümle karşılıyorsunuz bunu, Amerikan sempatizanlığının dışında ne yapacaksınız? Hiçbirine bir cevap yok. Gelelim 'Her şey iyi olacak, güzel olacak.' kısmına. Vallahi siz gelince her şey tarumar olur, Allah korusun yıkım başlar."

Yeni kurulan siyasi partilerle ilgilenmediğini aktaran Özhaseki, 19 yıldır ülkede devrim niteliğinde işler yapan, hükümet etme noktasında her türlü güzel işleri yapan ve geçmiş iktidarlarla kıyaslandığında hepsinden daha başarılı bir hükümetin olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan