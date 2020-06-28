AK Parti'li Özhaseki'den belediyelerin çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Özhaseki'den belediyelerin çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin "Belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi.

AK Parti'li Özhaseki'den belediyelerin çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması
28.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin "Belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi." bilgisini verdi.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, AK Parti'li belediyelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti'li belediyelerin her zaman vatandaşa ve şehre hizmet etmek için en önde ve aşkla çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Ak belediyelerimiz gönül belediyeciliği ilkemiz doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor. Bu pandemi sürecinde de ayrı bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalar yürütüldü." ifadelerini kullandı.

Kamu binalarından, iş yerlerine kadar her yerde hijyeni en üst seviyede tutmak için gerekli önlemlerin alındığını ve denetimlerin sıkı tuttulduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Ak belediyelerimiz sürecin ve yaptıkları işin öneminin farkında. Ona göre de özveriyle çalışıyorlar. Ak belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi. Bunlar büyük rakamlar ve bu rakamlara ulaşabilen başka bir partili belediye de yok." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin Kovid-19 sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret ettiklerine işaret ederek, "Belediyelerimiz, sokağa çıkma yasağı bulunduğu zamanlarda 65 yaş üstü büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koştular, koşmaya da devam ediyorlar. Şu an için ihtiyaç sahibi ailelere verilen destek miktarı 62 milyonu aştı." bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Haber
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cenk Eren Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: AK Parti'li Özhaseki'den belediyelerin çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:51:37. #1.15#
title