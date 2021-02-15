AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık

15.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:29
AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teröre tepki göstererek, "Doğuda başlattıkları çukur eylemleri, döneminde o bölgelerde görev yaptım. Bir yılda 30 bin den fazla ev yaptık. 13 kardeşimizi katleden namussuzlar, vatandaşlara bu evlere girmeyeceksiniz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teröre tepki göstererek, "Doğuda başlattıkları çukur eylemleri, döneminde o bölgelerde görev yaptım. Bir yılda 30 bin den fazla ev yaptık. 13 kardeşimizi katleden namussuzlar, vatandaşlara bu evlere girmeyeceksiniz" dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığı kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Rize'deki kongresinden video konferansla katılıp partililerini selamladı. Mehmet Özhaseki, kongrede yaptığı konuşmada terör olaylarına tepki gösterdi. Özhaseki, "2013'te 4 ağacı bahane ederek Gezi olayları başlattılar. Gezi olayları başladığında Türkiye'de faiz yüzde 5'e düşmüştü. Çok büyük yatırımlar yapıyorduk. Kalkınma hızımız dünyada ilk 3 içindeydi. O ağaçlar yüzünden başlatılan hareket sonrasında birçok kötülüklerin kapısını açmış oldu. 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi" diye konuştu. Özhaseki, "Doğuda başlattıkları çukur eylemleri, döneminde o bölgelerde görev yaptım. Bir yılda 30 bin den fazla ev yaptık.13 kardeşimizi katleden namussuzlar, vatandaşlara bu evlere girmeyeceksiniz" dedi. Tek liste ile yapılan seçimde, mevcut başkan Hüseyin Altınsoy, yeniden AK Parti Aksaray İl Başkanlığına seçildi.

   


AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık
AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık
AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Emina Jahovic Meghan Markle
Spor Ali Koç Ömer Ali Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:43:22. #1.16#
title