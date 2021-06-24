AK Parti'li Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş"

AK Parti'li Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde CHP'li belediyeleri eleştirdi "Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun...

AK Parti'li Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde CHP'li belediyeleri eleştirdi

"Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar"

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP'li belediyeler eğer taş üstüne taş koyuyorlarsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı sonrası Kahramanmaraş'a gelen Özhaseki, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Hayrettin Güngör'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yaptığımız mahalli idareler toplantımız sonrası şehirlerimize bir dizi ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bugün de kadim şehrimiz Kahramanmaraş'tayız. Çevrecilik ve şehirleşme ile alakalı bazı hususları, projeleri gözlemlemek, bunlardan notlar ve dersler almaya geldik. Hayrettin Güngör başkanımız alanında önemli bir tecrübeye sahip. Bu kentte başkanımız çok önemli işlere imza attı, atmaya devam ediyor" dedi.

Gönül belediyeciliğinin Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Özhaseki, "Çünkü siyasi tarihimizde çok partili döneme geçişten bu yana katı, ideolojik saplantıları olan bir anlayışla hareket edildi. Adeta hizmet son planda gelirdi. Değil büyük projeler hayata geçirmek, çöp toplamak gibi en basit hizmetler bile yapılamazdı. Ancak hamdolsun, 1994 yılından itibaren belediyecilikte kat ettiğimiz mesafeyle birlikte, vatandaşlarımız hizmet odaklı anlayışa teveccüh gösterdi. Bu süreçte dezavantajlı binlerce insanın gönlüne dokunarak, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle vatandaşımıza hizmet sunduk. Avrupa Belediyeleriyle yarışan bir 'marka şehirler' vizyonu ortaya koyduk. Hamdolsun Türkiye'de büyük projelerin hepsi bizim iktidarımız döneminde gerçekleştirildi. Bu projeler yapılırken vatandaşlarımızla birlik içinde, kamu bütçesi tasarruf edilerek yapıldı. Kamunun malı bizler için Beyt'ul-maldır. ve bunun için de her seçimde birinci olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Bunların ihtiyacı da heykeliymiş"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet yapmadığını ve heykel açılışları yaptığını söyleyen Özhasek, "Soldan gelenler kafalarındaki sapkın dünya görüşüne gidebilmek için ya Rusya, ya Çin, küçücük Arnavutluk ve Küba hayranlığı ile sınıf mücadelesini başlatmayı düşünürler, hizmeti düşünmezler belediyeleri de ellerine geçirdikleri bir kale gibi görürler sonra da oradan o sapkın ideolojiye hizmet etmek için bir mücadeleye başlarlar. Bunun neticesinde vatandaş hizmet alamaz, İstanbul'da günlerce sular akmaz, çöp dağları birikir, patlamalar olur işçiler eylemden eyleme koşar vatandaşta hizmet bekler kimsenin umurunda olmazdı. Dikkat edin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapılmayan bir şeyi yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar seçmenin tercihine saygı duyarız ama lütfen göz ucuyla takip edin. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak CHP'li belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koyuyorlarsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün yine sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Ama bunların ihtiyacı da heykeliymiş" dedi.

"Keban Barajı yapılmış, 'kurbağalara göl yapıyorlar' demişler"

Geçmişten günümüze Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'de yapılan büyük projelere karşı çıktığını da ifade eden Özhaseki, "Cumhuriyet Halk Partisi büyük projeler hakkında ne demiş bir çıkarın dedim. Hepsini gazetelerden ve eski arşivlerden çıkardılar. GAP çıkmış en büyük muhalefet CHP, Keban Barajı yapılmış, 'Kurbağalara göl yapıyorlar' demişler. Allah'a kurban olayım Ecevit başbakan olunca açılışını kendi yapmak zorunda kaldı. Boğaz Köprüsü yapılmış, 'Bu köprü yıkılır' demişler. İkinci bir argümanları daha var, 'Buradan zenginler geçecek' demişler. Vatan Caddesi yapılmış, 'Uçak mı inecek' diye bas bas bağırmışlar. Sabiha Gökcen yapıldığında Kılıçdaroğlu'nun beyanatlarını hatırlıyorum, 'Buraya uçak inmez çıkmaz, buraya bir havaalanı yapmak aslında Tuz Gölü'ne alabalık tesisi kurmaya benzer' demiş. Marmaray yapılıyor, 'Bu yaptığınız tünellere su dolar' diyorlar. Bu depremi tetikler diyorlar. Deprem meselesini Kanal İstanbul içinde söylüyorlar. 20 metre derinliğinde orada kanal yapılacak. Şehirlerimizde 3-4 kat bodrum yapmak gibi bir şey. Peki deprem kaç metrede oluyor. Marmara Denizi içerisinde 10 kilometre, 15 metre kilometre aşağısında oluyor. Allah aşkına bir evin bodrumunu yapmak için eşilen toprak parçası depremi nasıl etkiler? Herhalde millet gülsün diye söylüyorlar. Sonra Avrasya yapılıyor diyorlar ki, 'Buradan araç maraç geçmez' geçenlerde sordum ben günde 50 bin araç geçiyormuş. İstanbul trafiğini rahatlatan en önemli işlerden bir tanesi. İstanbul Havalimanı olmuş ve ona itirazlarını devam ettirmişler, gezi olaylarının zaten birinci şartı, 'Eyleme son veririz eylemi bırakırız ama size şartımız var İstanbul Havalimanı'nın yapılışından vazgeçeceksiniz. Arkadaşların birinci şartı gezicilerin. İkinci şart, nükleer tesislerden vazgeçeceksiniz? Daha doğrusu arkasından gelen bütün şartlar Türkiye'nin en büyük projeleri ile ilgili. Böyle olunca rahmetli Özal'ın söylediği söz benim çok hoşuma gidiyor. Ben diyor aslında büyük projeler yapılacağı zaman önce o fikri ortaya atarım diyor, sonra da aşırı sol kafalar ne diyor bakarım. Onlar diyor ciddi muhalefet ediyorlarsa kesin yaparım onu diyor. Çünkü Türkiye'nin hayrına daha bir şey istediklerini görmedim ki diyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey