: AK Parti'li Özhaseki: "Biz dava partisiyiz, gelip geçici partilerden değiliz"

19.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz AK Parti olarak dava partisiyiz, gelip geçici partilerden değiliz. İktidara gelip de orada çevresini besleyen insanlardan asla değiliz. Bu dünyanın geçici olduğuna, tarihe, medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz." dedi.

Özhaseki, Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'daki bazı şehirlerin geçmişinin bütün devletlerden daha eski olduğunu, bundan dolayı kıymetlerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kültürün, medeniyetin ve insanlığın bu şehirlerde geliştiğini belirten Özhaseki, "Eğer burada halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek belediye başkanları varsa onların içinden gelen, dertlerini dinleyen, bu manada üstüne düşeni hakkıyla yapan arkadaşlarımız varsa o şehirlerde yaşamak daha da kolay hale geliyor." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'deki belediyeciliğin miladının 1994 yılı olduğunu aktararak, bu tarihe kadar partilerin belediyelere geldiklerinde belediyeyi ele geçirdiğini ve belediyeleri kendi dünya görüşlerine giden yolda bir vasıta gibi kullandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve aynı misyonu taşıyan kişilerin de başka belediye başkanlıklarına gelmesiyle Türkiye'de belediyecilik anlayışının değiştiğini anlatan Özhaseki, "O günlerde ben de dahil göreve geldiğimizde bizim dilimizde şu sözler düşmezdi, 'Bizler hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. Kimsenin dinine, ırkına, mezhebine, milletine bakmayacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Mazeretler üretmeyeceğiz, biz sadece çalışacağız çünkü hizmet ettiğimiz insanları Allah yarattı, aynı toplumdayız, aynı yerdeyiz. Bize de bir görev verildi, birinci işimiz bu insanların duasını almak, onları rahat ettirmek'. Hakikaten böyle başladık." şeklinde konuştu.

Özhaseki, o dönemde yapılan adaletsiz uygulamalara ve bin bir türlü engellemeye rağmen başarılı olduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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