AK Parti'li Özhaseki: "Birkaç ayda tüm dünya çökmüşken biz 50'ye yakın açılış yaptık"
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AK Parti'li Özhaseki: "Birkaç ayda tüm dünya çökmüşken biz 50'ye yakın açılış yaptık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Birkaç ay içerisinde tüm dünya çökmüşken biz Türkiye'de 50'ye yakın açılış yaptık." dedi.

AK Parti'li Özhaseki:
21.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Birkaç ay içerisinde tüm dünya çökmüşken biz Türkiye'de 50'ye yakın açılış yaptık." dedi.

Zümrüt Mahallesi'nde yaptırılan Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camisi'nin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, görev yaptıkları süre boyunca günlerinin hizmetle geçtiğini, Kayseri'nin 25 yıl öncesi ile bugünü kıyaslandığında hizmetlerin görüleceğini aktardı.

Özhaseki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyanın sağlık sorunlarının altında çöküp kaldığını vurgulayarak, ABD, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde büyük sağlık sorunları yaşanırken Türkiye'de yaşanmadığını dile getirdi.

Maske, mesafe ve temizliğe dikkati edilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunlara uyarsak bir şey olmayacak. İstemeden olursa da hastanelerimiz, yüzlerce, binlerce doktorumuz, hemşiremizle hizmet vermeye devam ediyorlar. ABD'den görüştüğüm bir kişi 'Sigortan yoksa hastanede masrafın 20-30 bin dolar civarında' diyor. Türkiye'de kimseden para istenildiğini duydunuz mu? Şehir hastanelerini gezdim, 5 yıldızlı otel gibi. Hastanecilik konusunda bize neler söylendiğini hatırlayın. Hastaneleri birleştirdiğimizde bile Anayasa Mahkemesine koştular. Geldiğimiz noktada iyi ki hastaneler birleşmiş, iyi ki şehir hastaneleri yapılmış diyoruz."

"Allah onlara insaf versin izan versin"

"Birkaç ay içerisinde tüm dünya çökmüşken biz Türkiye'de 50'ye yakın açılış yaptık." diye Özhaseki, şunları kaydetti:

"Köprüler, hastaneler, fabrikalar açıldı. Bugün Cumhurbaşkanımız güzel bir müjde verecek, hepimiz bekliyoruz. Herhalde içimizde bulunan herkes sevinecek, iftihar edecek. Bu ülke için gurur duyulacak bir şey söylenecektir. Ama yine karnı ağrıyan, içimizdeki İrlandalılar çıkacaktır. Türkiye'ye en güzel hizmetleri yapın bir türlü mutlu olmayacaklar. 'Allah Allah, bunu da mı AK Parti buldu' diyecekler. Ne diyelim onlara, Allah onlara insaf versin izan versin. Bu ülkeyi, bu insanları sevsinler, Türkiye'de olup bitenle gurur duysunlar, bu cami önünde onlara da dua ederiz."

Vali Şehmus Günaydın ise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde birçok vatandaşın kurallara uyduğunu gördüklerini ancak bazı bölgelerde durumun vahim olduğunu belirterek, vatandaşlardan maske, mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Konuşmaların ardından caminin açılış kurdelesi dua edilerek kesildi.

Kaynak: AA

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