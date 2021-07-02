AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ BELEDİYECİLİKTE RAKİBİMİZ YOK
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AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ BELEDİYECİLİKTE RAKİBİMİZ YOK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Son yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da yine birinci partiyiz.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Son yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da yine birinci partiyiz. Yüzde 45 civarında oy aldık. Belediyecilikte rakibimiz yok dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özhaseki, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini koyduğu ve özellikle takip ettiği gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz. Son yerel seçimlerde de Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da doğrudur, vatandaşın orada bir ihtarı vardır, onu da çok iyi gördük, anladık, ders de çıkardık ama yine birinci partiyiz. Yüzde 45 civarında oy aldık dedi.

Özhaseki, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle ilgili de, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ve daha da rahat hareket edebilsin diye anonim şirket haline getirildi. Hiçbir çalışan arkadaşımızın da emekleri orada zayi edilmiyor. İnisiyatifi ve isteği dışında başka bir statüye de dönüşmüyor. O yüzden burada daha büyüyen, gelişen, daha çok istihdam edilebilecek bir ortam çıktı diye düşünüyoruz. Bu kanunu bunun için yaptık. İnşallah Kırıkkale'mize hayırlı olur ifadelerini kullandı.

Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, Kırıkkale Belediyesi'ne geçti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Özhaseki, daha sonra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ BELEDİYECİLİKTE RAKİBİMİZ YOK
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ BELEDİYECİLİKTE RAKİBİMİZ YOK
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ BELEDİYECİLİKTE RAKİBİMİZ YOK
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ BELEDİYECİLİKTE RAKİBİMİZ YOK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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