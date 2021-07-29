AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır

AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hiç kimse unutmasın ki üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hiç kimse unutmasın ki üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Burada kimsenin ırkına, mezhebine, özel yaşamına bakmaksınız adeta birbirimizle kenetlenmişiz, akraba olmuşuz" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti. Özhaseki, daha sonra belediye başkanlığında, partisinin ildeki belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Özhaseki, kentte yaşayan yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Özhaseki, "Son derece üzücü bir beyanattı. Nasıl bir duygudur ki insanoğluna suyu 10 misli paraya satacaksınız, neredeyse 'su içme' diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz. Dışarıda Allah'ın yarattığı bütün canlılara ve cansızlara hepimizin merhametli olması lazım. Bir imtihan olarak Suriye'de savaş çıkmış, insanlar çoluk çocuğunu almışlar, gelmişler, siz diyorsunuz ki 'defolsunlar gelmesinler, gitsinler' bu nasıl vicdandır. Hiç kimse unutmasın ki üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Burada kimsenin ırkına, mezhebine, özel yaşamına bakmaksınız adeta birbirimizle kenetlenmişiz, akraba olmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor hür bir şekilde yaşıyoruz. Öyle bir ortamda mazlumlara yardımcı olmak doğrusu bu necip asil milletin birinci görevidir diye düşünüyorum" dedi.'YARATILAN BÜTÜN CANLILARIN HAKKI VAR'CHP'li bir belediye başkanının bunları söylemiş olmasının son derece üzücü olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Hayvan haklarıyla ilgili Mecliste kanun çıkarken konuşan arkadaşlar neden insan haklarıyla ilgili çıkıp da konuşmazlar, onu da çok merak ediyorum. Kedinin, köpeğin, yaratılan bütün canlıların hakkı var. Onların korunması lazım. Ama 'insan' diyoruz arkadaşlar. Ne yapalım yani. Avrupa gibi çitler çekip oraya giden insanları tekmeleyelim mi? CHP'li bir belediyenin bunları söylemiş olması son derece üzüntü verici. Ama CHP'den hiç değilse biraz serinletici de olsa küçük bir beyan geldi. İnşallah onlar kendi arkadaşlarına gereken dersi verirler."


AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır
Son Dakika! 'Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
Ekrem İmamoğlu da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Diana Spencer Çağatay Akman
Spor Diego Can Bartu Aytaç Kara Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:31:25. #1.16#

title