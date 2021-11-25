AK Parti'li Özhaseki, Afyonkarahisar'da açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Her bir şehrin 7 bin, 8 bin ve 10 bin yıllık tarihi var. Geçmişte yaşamış olan o kavimler de bir medeniyet kurmuş, bir eser ve iz bırakmış. Elhamdülillah bin yıldır da biz varız." dedi.

???????Özhaseki, Afyonkarahisar'da belediye tarafından ikinci etabı tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının açılış töreninde, Anadolu'nun adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Almanya'nın Saarbrücken kentindeki ziyaretinde yaşadıklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"'Tarihi eserlerimizi görmek ister misiniz' dediler. 'Olur' dedim. Belediye binasının bodrumuna indirdiler. Bodrum katta eskiden oradaki bir şatonun taşları kalmış. Dünyadan, tarihten, kültürden nasibini almamış bir kültür müdürü de dönüp bize, 'sizin ülkenizde de böyle tarihi eserler var mı' dedi. 'Senin şu anlatımınla 4 taşa, 20 dakika emek verdin. Eğer ülkemizi anlatacak olsam senin ömrün yetmez' dedim. Biz böyle zengin coğrafyada yaşıyoruz. Her bir şehrin 7 bin, 8 bin ve 10 bin yıllık tarihi var. Geçmişte yaşamış olan o kavimler de bir medeniyet kurmuş, bir eser ve iz bırakmış. Elhamdülillah bin yıldır da biz varız."

Şehirlerin canlı organizmalar olduğunu dile getiren Özhaseki, "Şehirler aynı zamanda birbirleriyle rekabet halindeler. Bu rekabetten geriye de düşmemek lazım, ama kesin inancım şu ki şehirlerin gelecekleri, o şehirde yaşayan yöneticinin ufkuyla doğru orantılıdır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de bölgede tescilli 320 konak bulunduğunu belirtti.

Hayatın devam ettiği konakların 110'unun Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edildiğini anımsatan Zeybek, "Selçuklulardan kalma Tarihi Ulu Cami etrafını ada bazında planlayarak ihaleye çıktık. Arkadaşlar ciddi emek sarf etti. İkinci etabı bugün itibarıyla bitti. Üçüncü etabında çalışmalar devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Açılışı gerçekleştiren Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra tarihi konakların olduğu sokağı gezdi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve davetliler katıldı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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