AK Partili Özgür Hızal üniversitelilerle buluştu

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir'de üniversite okuyan gençlerle bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir'de üniversite okuyan gençlerle Bilal Saygılı Camii Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada üniversiteli gençler, yaşadıkları şehirle ilgili sorunlarını anlatma fırsatı buldu. Özgür Hızal da hem soruları yanıtlayıp hem de "Yerel Yönetimlerde Gençliğin Konumu" başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi. Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, Katip Çelebi ve Demokrasi Üniversitesinde okuyan gençlerden oluşan katılımcılar, aklına takılan sorulara tek tek yanıt aldı.

Gözlemlediği diğer büyükşehir belediyeleri ile İzmir'i sıkça kıyasladığını belirten Özgür Hızal, "Bir şehrin gelişmişlik düzeyi, gençlere oluşturduğu fırsatlarla doğru orantıdadır. Temizlik, altyapı ve diğer imari konular hep gündemdeyken aslında belediyeciliğin gençlere imkanlar üretme noktasında da ciddi sorumlulukları bulunmaktadır. İzmir zaten birçok konuda maalesef sınıfta kalmış bir şehir. Bunlarla birlikte İzmir, bünyesindeki gençlere hiçbir şey de vaat edemiyor. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olması gereken bu şehrin bir kongre merkezi dahi bulunmamaktadır" dedi.

"İzmir'deki bu yetersizlik uykularımızı kaçıracak kadar büyük bir problem oldu"

Katılımcılardan birinin üniversitede okuyan biri olarak ders çalışacak bir kütüphane bulamadığı yönündeki sorusuna İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal, "Ben geçtiğimiz hafta Mamak'ta AK Parti Belediyemizin yapmış olduğu bir kütüphaneyi gezme fırsatı buldum. Gece vakti olmasına rağmen yüzlerce genç çeşitli imkanlarla birlikte sınavlarına çalışma fırsatının mutluluğuyla oradaydı. Kendi şehrimdeki genç kardeşlerim için çok üzüldüm. Buca Metrosu ihalesinde zarar edilen 529 milyon TL gibi bir rakamla biz, her ilçemizde onlarca kütüphane açabilirdik. İzmir'deki bu yetersizlik uykularımızı kaçıracak kadar büyük bir problem oldu artık" diye konuştu.

İzmir'de yaşadığı ulaşım sıkıntıları ile ilgili şikayetlerini dile getiren bir gencin sorusu üzerine AK Partili Hızal şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki ihmalkarlıkları hepimizin hayatından çalmaya devam ediyor. Ne yazık ki bu olumsuzluklardan en çok gençlerimiz etkileniyor. Sizin günlük programınıza ket vuruyor. Ders çalışma vakitleriniz ve sosyal hayatınız doğrudan zarar görüyor. Üstüne üstlük Tunç Soyer'in ücretsiz aktarma uygulamasını da kaldırmasıyla artık genç arkadaşlarımızın cepleri de bu belediyecilik anlayışından payını almış durumda. Ben bunu 'nakıs belediyecilik' olarak tanımlıyorum."

Gençlere, İzmir ile alakalı her türlü sorunlarını her zaman kendisine iletebileceklerini hatırlatan Özgür Hızal, bir başka programda buluşmaya sözleşerek, gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katıldı. - İZMİR