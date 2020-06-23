AK Parti'li Özen: "Tarım ve Orman Bakanlığı Bursalı çiftçiye 2 milyon liralık destek verecek"
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AK Parti'li Özen: "Tarım ve Orman Bakanlığı Bursalı çiftçiye 2 milyon liralık destek verecek"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa'daki sel felaketinde zarar gören çiftçilere 2 milyon liralık maddi destek sağlanacağını bildirdi.

AK Parti'li Özen:
23.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:22

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa'daki sel felaketinde zarar gören çiftçilere 2 milyon liralık maddi destek sağlanacağını bildirdi.

Özen, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç ile TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Bursa'daki sel felaketi hakkında bilgi verdi.

Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde 4 kişinin, Dudaklı Mahallesi'nde engelli bir kadının yaşamını yitirdiğini, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirten Refik Özen, "Arama ve kurtarma çalışmaları, Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında belirlenen 4 bölgede 216 personel, 47 araç ve 3 arama-kurtarma köpeği ile devam etmektedir." dedi.

Bolu ve Kocaeli'den gelen jandarma ekiplerinin de çalışmalara destek verdiğini bildiren Özen, şöyle konuştu:

"Bölgede enerji verilmeyen yerleşim yeri bulunmuyor. 7'si 112, 4'ü UMKE ekibi olmak üzere 11 ekip ve 41 sağlık personeli görevlendirildi.

Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12 ekip halindeki 24 personelle hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Dudaklı'da kontrol edilen binalardan 6'sında ağır, 22'sinde hafif hasar tespit edildi. Kayacık ve Orhangazi'de 1'er az hasarlı bina, Yenisölöz'de 2 az hasarlı bina belirlendi. Narlıdere'de 1 istinat duvarının yıkıldığı, hasarlı bina olmadığı tespit edildi. İznik Müşküle Mahallesi'nde ağır hasarlı 1 kerpiç bina belirlendi.

Bölgede 74 iş makinasıyla altyapı ve teknik destek çalışmaları devam ediyor. Ayrıca BUSKİ ve Büyükşehir Belediyemiz 57 personel ve 53 iş makinasıyla altyapı çalışmalarına destek veriyor."

Refik Özen, mağdur vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin liralık acil yardım ödeneğinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından Bursa Valiliği emrine gönderildiğini söyledi.

Tarım arazilerindeki zararın tespiti için 52 personelin görev yaptığını aktaran Özen, Kestel'de 12 bin, İznik'te 3 bin 250, Gürsu'da 5 bin, Yenişehir'de 7 bin 250,

İnegöl'de 2 bin 500, Orhangazi'de ise 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü kaydetti.

Refik Özen, mağdur çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığınca 2 milyon lira destek sağlanacağını da ifade etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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