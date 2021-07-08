AK Parti'li Özen: "Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturamayacağız" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturamayacağız" dedi.

Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve bir grup AK Parti milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı olduğunu anımsattı.

Katledilen insanlar nedeniyle Srebrenitsa adının herkesin hafızasında yer ettiğini belirten Özen, "Ayrıca Bosna'nın Sırbistan sınırlarında bulunan diğer yerlerinde, Drina Nehri civarlarında sayısız insan yok edildi." dedi.

Eski Yugoslavya halk ordusunun subaylarının komuta ettiği Sırbistan ve Karadağ Sırpları tarafından vahşice göçe zorlanan insanların kaçışarak, aylar boyunca Srebrenitsa'ya sığındıklarını dile getiren Özen, "Kurtuluşu burada bulacaklarını sanıyorlardı. Çünkü bu şehrin özgürlüğü, Birleşmiş Milletlerce güvenli bölge olarak ilan edilmiş olması nedeniyle garanti altına alınmıştı. Bu sebeple insanların güvenli olduğuna ve askerden arındırıldığına inandıkları bu şehre sığınmalarından sonra, bu güne kadar görülmemiş boyuttaki vahşet başlatıldı." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlere bağlı olan askerlerin, silahtan arındırılmış, açlık, hastalık ve 3,5 yıl süren acılarla bitkin haldeki insanlara saldırılmasına adeta göz yumduğunu, Srebrenitsa'nın "gerçek bir mezbahaya" dönüştüğünü ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz bir şey var, bir masum insanın ölümü, tüm insanlığın ölümü gibidir. Buna inanarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için, katliamların tekrar edilmemesi için dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir bölgesinde etnik temizlik girişimleri olmaması için Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan hiç çıkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceğiz. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizler inanıyoruz ki, Bosna Hersek'in geleceği parlak olacaktır. Sırbistan ve Hırvatistan da Avrupa ve uluslararası toplumda barışın bozulmayacak şekilde pekişmesi için gayretle çalışmalarına devam edeceklerdir. İnanıyorum ki Srebrenitsa insanlık onurunun yitip gittiği yer olduğu kadar insanlık onurunun yeniden yeşerdiği, barışın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın adeta parladığı yer olacaktır. Ülkemiz, Balkanların refahı, istikrarı, huzuru ve barışı için her zaman elinden gelen gayreti göstermektedir. Dün olduğu gibi bugünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu gayretlerimiz artarak devam edecektir."

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de soykırımın 26. yılında Boşnakların acısını paylaştıklarını belirterek, "Bugün bize insan hakları dersi vermeye kalkanlar dönüp geçmişlerine baksınlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden