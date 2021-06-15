AK Parti'li Özdemir, iktidara geldikleri günden beri bütün bölgelerde yatırım seferberliği ilan ettiğini söyledi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "AK Parti iktidara geldiği günden beri diğer politikalarda da olduğu gibi bölgesel kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak üzere bütün bölgelerimizde yatırım seferberliği ilan etmiştir.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "AK Parti iktidara geldiği günden beri diğer politikalarda da olduğu gibi bölgesel kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak üzere bütün bölgelerimizde yatırım seferberliği ilan etmiştir." dedi.

Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün seçim bölgesine ilişkin "Batman'daki maaş skandalı Meclis gündemine taşındı." şeklinde haberler yayımlandığını belirterek "CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından iddia edilen bir haber, yalan haber. Bu yalan haberle ilgili özellikle Batman'da Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığıyla Halk Sağlığı Başkanlığını yürütmekte olan iki hekim kardeşimizle ilgili büyük bir iftira söz konusu." diye konuştu.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Mart 2019 tarihinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir inceleme neticesinde Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde çalışan personellerle ilgili yıllara sari bir usulsüzlük tespit ediliyor. Hem Bakanlık Teftiş Kuruluna hem de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor ve bu 11 personelle ilgili 1,5 seneye yakındır süren bir soruşturma var. Bunların bir kısmı memurluktan atıldı, bir kısmının da soruşturmaları devam etmektedir. O dönemlerde bu iki isimin de orada herhangi bir görevleri yok."

Soruşturmanın başladığı tarihin 30 Mart 2019 olduğunu anımsatan Özdemir, "Söz edilen isimle ilgili Hakkı Ural, 17 Şubat 2020 tarihinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı olarak göreve geliyor. Kardeşi Ali Ural ise bu tarihten 8 ay sonra yani Ekim 2020 tarihinde Batman Merkez İlçe Başkanımız oluyor. Dolayısıyla hiçbir ilgi ve alakası olmadığı süreçlerde bu arkadaşlarımıza bir suçlama yapılıyor. Doktor Atif Gür'de 16 Temmuz 2020 tarihinde Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak göreve geliyor. Yani CHP'li arkadaşların yalan siyasetini burada da devam ettirdiklerini görüyoruz." dedi.

Batman'ın Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu belirterek "Dicle Nehri, Batman'ın ve Türkiye'nin ekonomisine bugüne kadar tarımsal alanda katkılar sağlamış, Ilısu Barajı'nın faaliyete geçmesinden sonra ise enerji üretimi alanında Türkiye ekonomisine ciddi manada katkı vermeye devam etmektedir. AK Parti iktidara geldiği günden beri diğer politikalarda da olduğu gibi bölgesel kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak üzere bütün bölgelerimizde yatırım seferberliği ilan etmiştir." dedi.

Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin en fazla enerji üreten dördüncü barajı olma özelliğini taşıdığını söyleyen Özdemir, "Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla beraber sular altında kalan eski Hasankeyf ilçemize yakın, üç kilometre mesafede TOKİ tarafından yeni bir Hasankeyf inşa edildi ve hak sahibi olan vatandaşlarımız modern konutlara kavuşturuldu." diye konuştu.

Özdemir, Hasankeyf'e ilişkin fotoğrafları göstererek yapılan projeleri anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay