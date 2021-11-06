AK Parti'li Özalan'dan şehit abisine küfreden Türkkan'a tepki - Haberler
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AK Parti'li Özalan'dan şehit abisine küfreden Türkkan'a tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Özalan'dan şehit abisine küfreden Türkkan'a tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Lütfü Türkkan vatandaşa, şehit abisine rezil küfürler edecek ve siz de ağzınızı açmayacaksınız. O halde o ağzınızı bir daha açmayın" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) İdare Amiri ve Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Lütfü Türkkan vatandaşa, şehit abisine rezil küfürler edecek ve siz de ağzınızı açmayacaksınız. O halde o ağzınızı bir daha açmayın" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'deki şehit abisine küfür etmesine tepkiler devam ediyor. Konu hakkında bir tepki de TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan, Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir video ile Türkkan'a tepkisini dile getirirken paylaşımında, "Lütfü Türkkan vatandaşa, şehit abisine rezil küfürler edecek ve siz de ağzınızı açmayacaksınız! O halde o ağzınızı bir daha açmayın. Hangi yüzle konuşacaksınız? Hangi yüzle insan içine çıkacaksınız? Meral Akşener ve ortakları, hepiniz tek tek utanç kaynağısınız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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