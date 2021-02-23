AK Parti'li Öçal: "PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ittifak ortağı CHP'yi yedek kulübesinde bekletiyor"
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AK Parti'li Öçal: "PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ittifak ortağı CHP'yi yedek kulübesinde bekletiyor"

23.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:11
AK Parti'li Öçal:

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Gara'daki operasyonu değerlendirirken, "PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ittifak ortağı CHP'yi yedek kulübesinde bekletiyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Gara'daki operasyonu değerlendirirken, "PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ittifak ortağı CHP'yi yedek kulübesinde bekletiyor. Terör örgütü PKK'nın döktüğü kan, HDP'nin tüm siyasi ortaklarının, HDP ile ittifak kuranların ve anayasa yapanların eline bulaşmıştır. Bu rezilliğiniz, Türk siyasi tarihinde bir utanç olarak yerini alacaktır." dedi.

Öçal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Gara'da alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını kalleşçe katlettiğini söyledi.

Devletin, vatandaşlarını kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Öçal, bu olay nedeniyle içi kan ağlayan ve yürekleri dağlanan milletin dik durduğunu ve alçakların önünde eğilmediğini ifade etti. Habibe Öçal, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve aziz millete başsağlığı dileyerek, "PKK/ HDP, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, bunlar Kürt kardeşlerimizin katilleridir." diye konuştu.

Terörün kravatlı destekçileri, PKK ve siyasi ayağı ile ittifaktaki ortaklarının, geçen hafta sosyal medya üzerinden yalanlarını yaymaya devam ettiklerini ve Türk ordusuna saldırdıklarını belirten Öçal, bu kişilerin, devleti, orduyu suçlamak, kafaları bulandırmak, teröristleri kollamak için fırtına koparmanın derdine düştüğünü söyledi.

AK Parti'li Öçal, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın, alıkonulan 13 vatandaşın PKK tarafından şehit edildiğini gayet iyi bilmesine rağmen "Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?" sorusunu yönelttiğini aktararak, "Arsız, yüzsüz ve onursuzca açıklama yaptı." dedi.

"HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, PKK tarafından verilen görevi Twitter üzerinden kusursuzca yerine getirdiğini" belirten Öçal, "Yaptığı açıklama, demokratik siyasetin arkasına sığınan HDP'nin terörle nasıl iç içe olduğunun ve hangi görevi üstlendiğinin de açıkçası bir itirafıydı. Hepimiz biliyoruz ki o açıklama, mealen 'Bizimle pazarlık yapmadınız biz de onları infaz ettik.' demekti." ifadelerini kullandı.

Öçal, CHP'nin bu süreçteki söylemlerini de eleştirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladığını söyledi. Öçal, "Artık çok net bir şekilde açığa çıkmıştır ki, PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ittifak ortağı CHP'yi yedek kulübesinde bekletiyor. Terör örgütü PKK'nın döktüğü kan, HDP'nin tüm siyasi ortaklarının, HDP ile ittifak kuranların ve anayasa yapanların eline bulaşmıştır. Bu rezilliğiniz, Türk siyasi tarihinde bir utanç olarak yerini alacaktır. Biliniz ki bu milletin hafızası hiçbir şeyi unutmaz bunu da unutmayacaktır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sistematik saldırıda bulunulduğunu vurgulayan Öçal, şunları kaydetti:

"Yaptıkları suç ortaklığı ortaya çıkmasın, milletimiz teröre verdikleri desteği görmesin diye çok usta oldukları hedef saptırma yöntemine başvurmuşlardır. Gündem değiştirmek için kullandığınız FETÖ aparatları, ajan hesaplarınız, militan milletvekilleriniz başarılı olamadı, millet sizi yüzünüzdeki maskeyle sobeledi. Çirkinliğinizi siyasetçi bir kadına bel altı vurarak kapatamayacaksınız. Gündem değiştirme çabalarınız elinizde patladı. Bu milletin feraseti sosyal medya hakaretlerinizin ve iftiralarınızın çok üstündedir."

AK Parti'li Öçal, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılanlara, PYD ve PKK'ya "terör örgütü" diyemeyenlere ve PKK ile iş birliği yapıp şehitler için timsah gözyaşı dökenlere, "Yalanlarınıza, iftiralarınıza, bu vatan için yaptığınız düşmanlıklarınıza pabuç bırakmadık, bırakmayacağız." sözleriyle seslendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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