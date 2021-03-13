AK Parti'li Öçal: HDP ve PKK, parçalanmış ailelerin çocuklarını hedef alıyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyarbakır anneleri başta olmak üzere daha önce PKK terör örgütüne katılan, ardından itirafçı olan kadınlarla yaptığı birebir mülakatlar sonucunda ortaya çıkan çalışmayı rapor haline getirerek kitaplaştırdı. Öçal, "PKK ve HDP'nin de, dağılmış ve parçalanmış bir ailenin acısını nasıl istismar ettiklerini gördük. Bunların hedef kitlesi, parçalanmış aile çocukları, anne babaları olmayan çocuklar, eğitim seviyesi düşük ya da okulda başarı sağlamayan çocuklar" dedi.

AK Parti'li Öçal, yaklaşık üç aylık çalışmanın ardından, Diyarbakır anneleri başta olmak üzere daha önce PKK terör örgütüne katılan, ardından itirafçı olan kadınlarla yaptığı birebir mülakatlar sonucunda ortaya çıkan çalışmayı rapor haline getirerek 'PKK Terörü ve Kadın' ismiyle kitaplaştırdı. DHA'ya konuşan Öçal, kitabı hazırlarken, güvenlik birimlerinin raporlarından, mahkeme iddianamelerinden de yararlandığını söyledi. Öçal, ayrıca medyada yer alan haberleri de taradıklarını anlatarak, "Belge, bilgi dahilinde ispatlanacak veriler üzerine gittik. HDP özellikle 'gizli tanık' ifadesini kullandı. Hayır bunların hiç biri gizli tanık değil. Diyarbakır anneleri ile bir bir görüşme yaptık. Örgütün yayınlarını kendi ağızlarından okuduk. Biz, HDP ve PKK'nın, kendi söylemlerine bağlı kalarak tezlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Buradaki amacımız; kadın konusunda, terör konusunda bunların ikiyüzlülüğünü ortaya koymak" dedi.

'YARDIM BAHENESİYLE ZİYARET EDİYORLAR'AK Parti'li Öçal, yaptığı çalışmalar sırasında çok önemli verilere ulaştıklarını söyleyerek, "Tanık kadınların hikayelerini dinlerken, o yaşadıkları acıyı görmek lazım. Bunların içinden Ceylan'ın hikayesi. Diğer adıyla Şeyma. Şeyma parçalanmış bir ailenin çocuğu. 2010'da Muş'tan İstanbul'a geliyorlar. 2013 yılında anne eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanıyor. HDP yetkilileri aileyi barıştırmak ve yardım etme bahanesiyle ziyaret ediyor. O esnada Ceylan'ın oldukça girişken, liseyi bitirmiş ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini kazanmış üniversiteye gidecek. Hemen bununla iletişime geçiyorlar ve sürekli HDP binasına götürerek, daha sonra çocuğu tamamen terör kamplarına götürüyorlar" diye konuştu.'HEDEF KİTLELERİ PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARI'"Şimdi burada anlatmak istediğin şu. PKK ve HDP'nin de, dağılmış ve parçalanmış bir ailenin acısını nasıl istismar ettiklerini gördük" diyen Öçal, şunları kaydetti:

"Yani bir acı var, şiddet gören bir kadın var. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki bunların hedef kitlesi, bütün mülakatlarımızda bunu gördük, parçalanmış aile çocukları, anne babaları olmayan çocuklar, eğitim seviyesi düşük ya da okulda başarı sağlamayan çocuklar. veya aşırı baskıya maruz kalan, ergenliği çok tepkisel geçiren çocuklara daha fazla yaklaştıklarını gördük. Burada yardım vaadiyle aileye gelip, ailenin çocuğunu koparmaları, götürmeleri, bunların aileye bakış açılarını net bir şekilde ortaya koydu. Bu çocukları kandırdıktan sonra, bütün aile ve kategorilerini yok sayıyorlar. Tek bir kategori koyuyorlar, 'örgüt militanı'. Bunun üzerinden aileleri parçalama noktasında bir politikaları mevcut."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR