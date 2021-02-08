AK Parti'li Öçal'dan HDP ve CHP'de kadınlara yönelik taciz iddialarına tepki Açıklaması
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AK Parti'li Öçal'dan HDP ve CHP'de kadınlara yönelik taciz iddialarına tepki Açıklaması

08.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:47
AK Parti'li Öçal'dan HDP ve CHP'de kadınlara yönelik taciz iddialarına tepki Açıklaması

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "CHP ve HDP'nin kadınlara yönelik eylemlerinde benzerlik var. Bu eylemleri gizlemek, geçiştirmek, sorumlularına sahip çıkıp mağdurlara baskı uygulamak konusunda ikisi de ittifak halindeler.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "CHP ve HDP'nin kadınlara yönelik eylemlerinde benzerlik var. Bu eylemleri gizlemek, geçiştirmek, sorumlularına sahip çıkıp mağdurlara baskı uygulamak konusunda ikisi de ittifak halindeler." dedi.

Öçal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP'li ve CHP merkez ya da il ve ilçe teşkilatlarında görevli bazı kişilerin, "partili, seçmen, üye veya personel" sıfatlarına sahip kadınlara yönelik taciz ve tecavüz iddialarıyla suçlandığını belirtti.

Kovuşturma, soruşturma ve yargılamaların devam ettiğini ancak birilerinin bu konuları önemsizleştirmek için özel gayret gösterdiğini dile getiren Öçal, "Fail kendilerinden olunca mağdura saldırmanın, fiili yok saymanın öncelendiği haksız, hadsiz ve insafsız eylemler ve beyanlar üretiyorlar." diye konuştu.

Öçal, 60 darbesi, 71 muhtırası, 28 Şubat dayatması, 15 Temmuz kalkışmasında CHP'nin konumu ve durumunun "milletin karşısında, milletin olmadığı tarafta ya da millet, devlet düşmanlarının yanında" olarak kayıt altına alındığını savundu.

HDP açısından da durumun farklı olmadığını belirten Öçal, "Terör örgütüyle ilişkilendirmekten rahatsız olmayan, parti ve partisinin ırz ve namusuna saldırı gerçekleştiren partililer." nitelemesinde bulundu. Öçal, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle CHP ve HDP'nin kadınlara yönelik eylemlerinde benzerlik var. Bu eylemleri gizlemek, geçiştirmek, sorumlularına sahip çıkıp mağdurlara baskı uygulamak konusunda ikisi de ittifak halindeler. 'Millet ittifakı değil zillet ittifakı' denildiğinde tepki veriyorlar. Kadınlara yönelik taciz ve tecavüz iddialarında mağdurların değil de şüphelilerin, sanıkların, faillerin yanında durmak tam anlamıyla zillettir, en hafif tabiriyle şirrettir, rezalettir. Atatürk'ün kurduğu CHP ile sadece isim benzerliği olan günümüz CHP'sinde Türk siyaseti adına vahim bir süreç yaşanmaktadır."

Kadın vekiller olarak daha fazla seyirci kalamayacaklarını ifade eden Öçal, tarihin bunun hesabını soracağını söyledi.

Medyaya yansıyan itiraflar, tutanaklar ve dava dilekçelerine istinaden taciz iddialarına değinen Öçal, bunlara karşı CHP'li kadınlardan da bir itiraz yükselmediğini bildirdi.

CHP'li kadın milletvekillerinin de kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzü hükümet ve devletin organlarıyla ilişkilendirmeye çalıştığını ifade eden Öçal, "Teşkilatlarınızdaki taciz ve tecavüzlerinizi hatırlatmak için şimdi biz mi Genel Kurul'un sıralarına vuralım?" dedi.

Öçal, CHP'li siyasetçilerin olaylara kör ve sağır olduğunu, sürekli hedef şaşırtıp dikkat dağıtmakla meşgul olduklarını belirtti.

CHP'li kadınlara yönelik "korkmayın", CHP'li milletvekillerine de "çekinmeyin" diyen Öçal, "Biz sizin arkanızdayız. Bu konuda her türlü desteği ve mücadeleyi sizinle vereceğimizden herhangi bir kuşkunuz olmasın. Üzerinizde baskı varsa, konuşamıyorsanız tüm AK Parti'li milletvekilleri olarak size yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Odalarımız da telefonlarımız da emrinizde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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