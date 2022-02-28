AK Parti'li Öçal: "28 Şubat günlerini bu millet asla unutmayacaktır"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 28 Şubat'ta İslami kimliğin yok edilmeye çalışıldığını belirterek, "28 Şubat günlerini bu millet asla unutmayacaktır." dedi.

Öçal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün, bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılı olduğunu dile getirdi.

Darbelerin, Türkiye'nin en acı tecrübelerinin yaşandığı dönemler olduğunu dile getiren Öçal, 27 Mayıs 1960 darbesi ile başlayan sarmalın 15 Temmuz'da tekrar devreye sokulduğunu ancak bu defa halkın iradesi karşısında yerle yeksan hale geldiğini kaydetti.

28 Şubat'ın, Kenan Evren döneminin zulmünden eksik kalır hiçbir yanı bulunmadığını ifade eden Öçal, "Anadolu'dan, köylerinden, kasabalarından okumak için gelen yüz binlerce kız çocuğu küstürülerek evlerine gönderildi. Adeta hayatla bağları koparıldı. Kendilerine olan güveni ellerinden alındı." diye konuştu.

Toplumun dizayn edildiğini, kültür ve gelenekten yoksun bir modelin dayatıldığını belirten Öçal, "Düşüncelerin, inançların, kimliklerin üzerinden tankların geçtiği ve özgürlüklerin yok edildiği, yüz bine yakın kız öğrencinin eğitim hayatından mahrum bırakıldığı, imam hatip okulu öğrencilerinin zulme maruz kaldığı, Kur'an kurslarının kapatıldığı, özetle İslami kimliğin yok edilmeye çalışıldığı 28 Şubat günlerini bu millet asla unutmayacaktır." dedi.

Öçal, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı olduğuna işaret ederek, onu rahmet ve minnetle andığını söyledi.