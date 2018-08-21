AK Parti'li Numan Kurtulmuş, ABD'ye Karşı Alınacak Tedbirleri Açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'den Türkiye'ye bir ekonomik saldırının olduğuna dikkat çekti. Kurtulmuş, dünyanın farklı bir dönemin içinde olduğunu belirterek yaşananları 'Ticaret savaşları' olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonlarına karşı yapılması gerekenleri '4 alanlı plan' şeklinde açıkladı.

KURTULMUŞ, ABD'YE KARŞI TEDBİRLERİ 4 BAŞLIK ALTINDA TOPLADI

Kurtulmuş'un açıkladığı önlemlerde, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, orta vadede Çin ile yakınlaşmanın tamamlanması, Rusya ile var olan ilişkilerin devamının sağlanması ve Türkiye'nin kendi içinde yapması gereken yapısal dönüşüm yer aldı.

Kurtulmuş, ardından bundan sonrasında yapılması gerekenleri "4 alanlı plan" şeklinde niteleyerek şöyle sıraladı:

"AB İLİŞKİLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden düzenlenmeli. AB tarafından gelen sinyaller önemli, bu pratik olarak da ekonomi açısından olumlu sinyaller yaratıyor. AB ile biran önce gerilim yaratan çatışmacı faktörleri ortadan kaldırmalıyız.

"ÇİN'LE TEMPOYU ARTTIRIP HIZLI GİDİLMELİ"

Orta vadede Çin ile yakınlaşmayı tamamlamalı. "Yeni kuşak, yeni yol" projesini Çin de çok önemsiyor. İlişkilerde önemli bir aşamaya gelindi, bu yıl çok sayıda Çinli turist de gelmeye başladı. Bundan sonrasında tempoyu arttırıp hızlı gidilmeli.

"RUSYA VE ÇİN'LE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ABD'Yİ TELAŞLANDIRDI"

Rusya ile var olan ilişkilerin devamı sağlanmalı. Bölgesel işbirliği geliştirilebilir. Ki gelişiyor da. ABD ile PKK ve PYD konusunda yaşanan muamma da bitirilmeli. Menbiç konusu askeri açıdan iyi gidiliyor. Ancak bu yeterli olmamalı. Tabii, milli paralarla ticaret, altına dayalı yeni para sistemi, Türkiye'nin BRICS'e üyelik niyeti, Rusya ve Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi ABD'yi telaşlandırmış olabilir. Ama ABD, Türkiye ile ilişkilerini asla koparamaz. Unutmaması gereken, karşılarında bundan böyle bir emir kulu Türkiye artık karşılarında yok. İlişkiler buna göre yeniden tesis edilmeli. Bölgede zayıflamış bir Türkiye'nin ABD'ye fayda getirmeyeceği, bu bölgedeki birçok direncini kaybedeceğini de görmeli.

"BUNUN DAHA İLERİ ÖTELENECEK HALİ KALMADI"

Dördüncü alanı önemsiyorum, Türkiye kendi içinde bugüne kadar yapması gereken yapısal dönüşümü ve değişimi de ekonomik alanda gerçekleştirmek zorunda. Bunun daha ileriye ötelenecek hali kalmadı, biran önce hayata geçirilmeli.