AK Parti'li Nergis: "(Ceren Özdemir cinayeti) Kamu görevlilerinin ihmali varsa, üzerine gidilmeli"

05.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:30

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Kamu görevlilerin ihmali varsa, bunun üzerine gitmek gerekir. Böyle emsallerin yaşanmaması anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı." dedi.

Nergis, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla AK Parti'li kadın milletvekilleri ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Kadınların ilk kez oy kullandığı 1935 yılındaki seçimlerde 17 kadın milletvekilinin Meclis'e girdiğini hatırlatan Nergis, "Başörtülü kadınların, tüzüklerde ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle milletvekili olarak Meclisten, öğrenci olarak eğitim kurumlarından, çalışan olarak tüm kamu kurumları ile yüksek statülü mesleklerden dışlanması, kadınların yaklaşık yarısının başörtülü olduğu bir toplumda siyasi hayata etkin olarak katılmalarına uzun yıllar engel oluşturmuştur." diye konuştu.

Nergis, 1935 yılından bugüne parlamentodaki kadın temsil oranına işaret ederek, 2002 ile kıyaslandığında 2018'de bu oranın 4 kat arttığını söyledi.

Son 17 yılda Meclisteki kadın temsil oranında sürekli ve istikrarlı bir artış olduğunu vurgulayan Nergis, bugün 2 bakan, 5 bakan yardımcısı, 3 büyükşehir belediye başkanı, 41 belediye başkanı ve 1.086 muhtarın kadın olduğunu anlattı.

Nergis, kadınların siyasete girişinin önündeki engellerin kaldırılmasının partiler üstü bir mesele olduğunu dile getirdi.

"Atılan adımları inkar etmek mümkün değil"

Atatürk döneminde kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesine rağmen açıklamada Atatürk'ün isminin neden geçmediğinin sorulması üzerine Nergis, AK Parti'li kadın milletvekilleri olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bugün Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Osmanlı tebasının uluslaşmasında çok önemli bir süreç geçirdiğini belirten Nergis, "Atatürk, bu süreçte de en önemli adımları atan, önderlik yapan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması noktasında bizim başkomutanımızdır. Türkiye Cumhuriyetinin uluslaşması sürecinin tamamlanmasında o dönemde atılan adımları hiçbirimizin inkar etmesi mümkün değildir." diye konuştu.

"Şiddete geçit vermemeliyiz"

Ceren Özdemir cinayetine yönelik soruya Nergis, "Şiddete geçit vermemeliyiz. Bu noktada çok ciddi adımlar atıldı, yapılan ciddi çalışmalar var. Hükümetimiz nezdinde uluslararası sözleşmelere imza attık, ciddi düzenlemeler yaptık. Şiddete karşı topyekün birlikte hareket etmek gerekiyor." cevabını verdi.

AK Parti'li kadın milletvekillerinin, yasal düzenlemeler kapsamında ellerinden geleni yapma gayretinde olduğunu ifade eden Nergis, "Kamu görevlilerinin ihmali varsa, bunun üzerine gitmek gerekir. Böyle emsallerin yaşanmaması anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonunun başkanı olduğunu hatırlatan Nergis, "Bir yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Kurumlarımız ne tür çalışmalar yapıyor, kanuni düzenlemelerimiz ne boyutta, kanunen nerelerde düzenleme yapmamız gerekir, bunlarla ilgili çalışma yapmaktayız. Önümüzdeki süreç içerisinde raporumuzu hazırlayacağız." dedi.

Kaynak: AA