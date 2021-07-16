AK Parti'li Nasır, "İzmir depremiyle ilgili yanıltıcı açıklamaları" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'deki depremzedelere yanıltıcı bilgiler verdiğini belirterek tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'deki depremzedelere yanıltıcı bilgiler verdiğini belirterek tepki gösterdi.

Nasır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem sonrası hükümetin, tüm dünya toplumlarına örnek olacak şekilde sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirdiğini, bazı kesimlerin ise bu başarıyı gölgelemek adına yanlış, yanıltıcı, provoke edici söylem ve çalışmalar içine girdiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, depremzedelerle yaptığı toplantıda topluma yanlış ve yanıltıcı söylemlerde bulunduklarını ifade eden Nasır, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, depremzedelerle yaptığı toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesince Dünya Bankası ile sözleşmelerin yapıldığını, imzaların atılarak kredi alındığını, ancak bu sözleşmelerin 2 aydır Cumhurbaşkanımızın önünde bekletildiğini ve bu krediyi onaylamadığını ifade etmiştir. Bu konu ile ilgili Meclis'e verdiğim soru önergesinin basına yansıması üzerine Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tono Kouame, bir açıklama yaparak İzmir depremi sonrası bir kredi anlaşmasının imzalanmadığını açıkladı. Deprem ve afetler gibi toplumun duyarlı olduğu siyaset üstü bir konuda yapılan yanlış ve yanıltıcı açıklamalar, deprem travması yaşamış vatandaşların mağduriyetini daha fazla artırmaktadır. Deprem gibi siyaset üstü önemli bir konuda siyasi bir yaklaşımla kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmesini şiddetle kınıyorum."

Nasır, depremin üzerinden 9 ay geçtiğini, son teknoloji kullanılarak yapılan konutların önümüzdeki aylarda hak sahiplerine teslimine başlanacağını söyledi.

Başarılı çalışmaların İzmirli hemşehrileri tarafından takdirle karşılandığının altını çizen Nasır, "Yürütülen çalışmalarda muhalefet partisi mensubu olduğunu belirten vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile bölge gezileri sırasında şahsımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür etmişlerdir. Muhalefetin yanlış ve yanıltıcı söylemlerini de İzmirli hemşehrilerimin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen