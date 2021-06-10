AK Parti'li Nasır'dan, CHP'li Sındır'ın deprem konutlarına ilişkin eleştirilerine tepki
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AK Parti'li Nasır'dan, CHP'li Sındır'ın deprem konutlarına ilişkin eleştirilerine tepki

AK Parti'li Nasır'dan, CHP'li Sındır'ın deprem konutlarına ilişkin eleştirilerine tepki
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın deprem konutları ile ilgili eleştirilerine ilişkin "Siyaset üstü, deprem gibi bir konuda, büyük bir özveri ile emek harcayan işçisinden mühendisine, mimarından müteahhidine, bürokratından bakanına kadar...

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın deprem konutları ile ilgili eleştirilerine ilişkin "Siyaset üstü, deprem gibi bir konuda, büyük bir özveri ile emek harcayan işçisinden mühendisine, mimarından müteahhidine, bürokratından bakanına kadar canla başla çalıştıklarına şahit olduğumuz insanların, emeklerine de saygılı olmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Necip Nasır, yaptığı açıklamada 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve yerel yönetimlerle tek yürek halinde yaraları sardığını ifade etti.

AK Parti milletvekilleri olarak sahada vatandaşlarla olduklarını kaydeden Nasır, yapılan çalışmaları vatandaşların da yakından takip ettiğini dile getirdi.

Hükümetin çalışmalarının farklı siyasi görüşten vatandaşlarca da taktir edildiğini kaydeden Nasır, şöyle devam etti:

"İzmirli hemşerilerimizin açık yüreklilik ile basın önünde yapılanları övdüğü bir süreç yaşıyoruz. Olağan işçilik hatası, kontrol teşkilatı tarafından tespit edilerek giderilmiş, sorumlusu meslektaşlarını ve üyesini zan altında bırakacak davranış ve eylemde bulunan TMMOB'a bağlı odalara, bir meslektaşları olarak tepki göstermek duygusallık değildir. Siyaset üstü, deprem gibi bir konuda, büyük bir özveri ile emek harcayan işçisinden mühendisine, mimarından müteahhidine, bürokratından bakanına kadar canla başla çalıştıklarına şahit olduğumuz insanların emeklerine de saygılı olmak gerekir. ve unutmayalım marifet iltifata tabidir. Allah bir tuğla koyandan razı olsun."

Nasır, inşaatların denetlenmesi konusunda uzman ekiplerin sahada görev yaptığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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AK Parti'li Nasır'dan, CHP'li Sındır'ın deprem konutlarına ilişkin eleştirilerine tepki - Haberler
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