AK Parti'li Mustafa Canbey, koronavirüsüne karşı Meclis'te kolonya dağıttı AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Kolonya kullanalım ve koronadan korunalım" diyerek, Meclis'te kolonya dağıttı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Kolonya kullanalım ve koronadan korunalım" diyerek, Meclis'te kolonya dağıttı.

Canbey, seçim bölgesi Balıkesir'de üretilen kolonyaları, ilk olarak milletvekili odalarına dağıttı. Daha sonra Canbey, basın koridorundaki büroları gezerek gazetecilere kolonya verdi.

Yaşanan sıkıntılı süreçte dezenfektan ve maske kullanımının yanında kolonya kullanımının da önemli olduğunu belirten Canbey, "Kolonya kullanalım ve koronadan korunalım diyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemiz ve tüm dünya bu sıkıntıdan kurtulur ve normal günlerimize döneriz." diye konuştu.

Kaynak: AA