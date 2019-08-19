AK Parti'li Muş: HDP'li 3 başkanın görevden alınması hukuka ve kamu vicdanına uygun

19.08.2019 16:26

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygundur. CHP, siyasi ortaklarının terör suçunu örtmeye çalışmasın. HDP'li bu belediyeler boğazına kadar terör batağına batmıştır. Devletimiz, kim teröre bulaşmışsa hesabını soracaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasını değerlendirdi. Muş, görevden alınan 3 HDP'li Belediye Başkanının, PKK terör örgütü ile bağlantıları olduğunu belirterek, "Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur. Söz konusu işlem, Anayasa'nın 127'inci maddesi ve Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 47'inci maddelerine uygun olarak yapılmıştır" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ KURMAK VE YÖNETMEKTEN DOLAYI'

Muş, Diyarbakır'da belediye başkanı ile ilgili 9 tane kovuşturma ve soruşturma açıldığını belirterek, "Bir tanesi silahlı terör örgütü kurma ve yönetme. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Mardin Belediye Başkanı seçilen kişi ile ilgili 6 tane soruşturma ve kovuşturma devam ediyor. Mardin Belediye Başkanı ile ilgili alakalı olarak silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan dolayı kovuşturma var. Van Belediye Başkanı'yla alakalı olarak 7 ayrı soruşturma ve kovuşturma devam ediyor. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı yetkisini kullanarak, bu kişileri görevden alarak yerlerine kayyım atamıştır" şeklinde konuştu.

Mehmet Muş, ayrıca devletin ilgili kurumları tarafından yapılan incelemelerde, HDP'li belediyelerde, terör örgütüyle iltisaklı olduğu için görevden atılan kişilere belediyede fiili görev verildiğini aktardı.

'DAĞA ADAM TAŞIMAK İÇİN İMKAN VERİLİYOR'

Söz konusu belediyelerde, terör örgütü üyesi olması sebebiyle görevden alınan, ihraç edilen kişilerin yeniden göreve atandıklarını belirten AK Partili Muş, şöyle konuştu:

"Belediyelerin elindeki imkanlar ve bütçeler aynı şekilde terör örgütünü istediği şekilde kullanıma açılmış durumda. Terör örgütüne katılım düşmüş durumda. Burada göreve getirilen kişiler, ne yapacaklar? Aynı şekilde belediyenin imkanlarını tekrar terör örgütünün imkanı için kullanacaklar. Bunlar tespit edildi. Dolayısıyla bu kişiler dağa adam taşımak için bu imkanları kullanacaklar. Öldürülen terörist yakınlarına maddi imkan sağlıyorlar. Şehit yakınlarını işten çıkararak, yerlerine dağda öldürülen teröristlerin yakınlarını alınıyor. Diyarbakır'da seçilen ve soruşturması devam eden ve görevden alınan belediye başkanı, terör çatışmalarında yaralanan teröristlerin tedavisini yapıp onlara tıbbı imkan sağladığına ilişkin tespitler var."

'TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK RESİMLERİNİ KALDIRDILAR'

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın PKK'nın ilk terör eylemi kabul edilen 1984 baskınının yıl dönümü etkinliğine katıldığını belirten Muş, bu kişinin belediye başkanlığı değil, terör örgütünün elemanlığını yaptığını kaydetti. Muş, şöyle konuştu:

"O tarihte bir anma programı yapılıyor. Bir belediye başkanı hangi sıfatla bu etkinliğe katılıyor. Böyle bir kişi vatandaşın cebinden kamu kaynağını nasıl kullanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı göreve gelir gelmez, Türk bayrağını hemen kaldırdı. Terör örgütü olduğu gerekçesiyle görevden alınan ve ihraç edilen kişiler yeniden önemli görevlere getiriliyor. Bir teröristin yakını Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı danışmanlık görevine getiriliyor. Göreve gelir gelmez yaptıkları ilk iş, hemen kimlik kartlarından Türk bayrağı çıkartıldı. Yine aynı şekilde internet sitelerinden Türk bayrağı ve Atatürk resimlerini kaldırdılar."

Muş, devletin ilgili kurumları tarafından yapılan incelemelerde, HDP'li belediyelerde, terör örgütüyle iltisaklı olduğu için görevden atılan kişilere belediyede fiili görev verildiğini, 'eşbaşkanlık' adı altında kanunda yeri olmayan bir uygulamayla seçilmemiş kişilere belediye başkanlığı yaptırıldığını, terör örgütüne eleman kazandırmak için propaganda yapıldığını söyledi.

'CHP TERÖR SUÇUNU ÖRTMEYE ÇALIŞMASIN'

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, 3 belediye başkanının, görevde kalmalarının hukuken mümkün olmadığına işaret etti. Muş, görevden alınan HDP'li belediye başkanları ile ilgili HDP'den önce CHP'den açıklama geldiğini kaydederek, "CHP, siyasi ortaklarının terör suçunu örtmeye çalışmasın. CHP'nin ilk kurucusu olan Atatürk'ün resmini kaldıran HDP'li belediyelere hiç ses çıkarmayan CHP'liler, HDP'den önce hemen bu işe atladılar" şeklinde konuştu.

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Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA