AK Parti'li Muş: Filtre düzenlemesi yasa metninden çıkarılacak

03.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:34

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Değerlendirmelerimizi yaptık, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesi yasa metninden çıkarılacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto ettiğini hatırlatarak, "Değerlendirmelerimizi yaptık, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesi yasa metninden çıkarılacak. Tavsiye kararı alınırsa yarın Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. İlgili madde, önergeyle yasa metninden çıkarılacak. Komisyon bunu oyladıktan sonra 5 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'a gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde bir takvim işler" dedi. Muş, muhalefetle de görüştüklerini kaydederek, "Muhalefetin, düzenlemenin kanun metninden çıkarılması yönünde talepleri söz konusu. Zaten diğer maddeler müzakere edildiği için termik santrallere ilişkin düzenlemeyi kanun metninden çıkardıktan sonra bir sorun kalmayacak. Görüşmelerin uzamasını öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA