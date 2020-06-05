AK Parti'li Muş: Erken seçim gündemimizde yok AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Erken seçimle ilgili gündemimizde herhangi bir şey bulunmuyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Erken seçimle ilgili gündemimizde herhangi bir şey bulunmuyor. Seçimlere daha 3 yıl var. Seçimler 2023 Haziran ayında, zamanında, yapılacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti grubu olarak yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Muş, 18 maddeden oluşan kanun teklifiyle ilgili, "Son dönemde teknolojinin gelişmesiyle beraber ve salgın hastalıktan dolayı pek çok hizmet artık elektronik olarak verilmeye çalışılmaktadır ve verilmeye başlanmıştır. Bu anlamda kredi ve banka kartı sözleşmeleri, faktöring, finansal kiralama sözleşmeleri, GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz. Bu 18 maddelik düzenlememiz bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'BAROLARLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR'Soruları da yanıtlayan Muş, boralar ile ilgili düzenlenmeye ilişkin, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O çalışmalar netleştikten, bittikten sonra Meclis Başkanlığı'na vereceğiz. Kamuoyunda çeşitli söylentiler var; ama biz AK Parti grubu olarak kendi teklifimizi verene kadar yapılan açıklamaların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla o kanun teklifi bittiği zaman sizlerle paylaşılacaktır ve Meclis Başkanlığına sunulacaktır" diye konuştu.'USULÜ BİR İŞLEM YERİNE GETİRİLDİ'Muş, TBMM'de 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin de "Bu konuyla alakalı Meclis Başkanımız zaten bir açıklama yaptı. Bu milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarıyla alakalı süreç 2016 yılında gerçekleşti. O sürece gittiğimizde hafızalarımızı bir tazelersek CHP, 'Buyurun milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıralım, hodri meydan' diyordu. Aynı şekilde HDP grubu '550 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım' gibi açıklamalar yapıyorlardı. Dolayısıyla bu süreç başladığı zaman Mayıs ayına yaklaşıyorken HDP grubundan 'Eğer dokunulmazlıklar kalkarsa bunu CHP'den biliriz' gibi bu sefer farklı açıklamalar gelmeye başladı ve 2016 yılının Mayıs ayında anayasa değişikliğiyle Meclis'te biriken fezlekelerin yargılanmasının önü açıldı. Buraya AK Parti grubu, MHP grubu destek verdi; fakat her iki grubun birlikte sayısı yetersizdi. CHP de bu işe destek vermek suretiyle buradaki yargılamaların önünü açtı. O yargılamalar da devam ederek bugünlere gelindi. Kesinleşen yargı kararlarından dolayı Anayasanın 83 ve 84 ve geçici 20'nci maddesi gereğince bunlar Meclis'te okundular. Usulü bir işlem yerine getirilmiştir. Burada kesinleşen yargı kararlarının okunmasının hadisesidir" ifadelerini kullandı.'GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK'Muş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya ise "Erken seçimle ilgili gündemimizde herhangi bir şey bulunmuyor. Seçimlere daha 3 yıl var. Seçimler 2023 Haziran ayında, zamanında, yapılacaktır. Siyasi Partiler Kanunu, Vekillik Kanunu gibi düzenlemelerle ilgili tartışmalar var kamuoyunda. Bunlar gündeme geldiğinden beri, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin önünü kesmeyle alakalı olduğunu ifade ediyorlar. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir o da CHP'nin işidir" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA