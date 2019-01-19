AK Parti'li Miroğlu, Hakkari'de Partisinin Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

HAKKARİ'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, bölgeyi kayyumlarla ilelebet yönetmek gibi bir niyette olmadıklarını belirterek, "Ama birileri seçilmiş insanların karşısına Kandil'den atanan birtakım yaşı bile kemale ermemiş, yaş anlamında söylüyorum, rüştünü bile ispat edememiş birtakım gençlere teslim edildi. Devlet buna seyirci kalır mıydı? Elbette ki kalamazdı. İstanbul nasıl ki seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Hakkari de seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecek" dedi.

Hakkari Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısına AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, merkez, ilçe ve belde başkan adayları ile partililer katıldı. Toplantıda konuşan Miroğlu, belediyeye görevlendirme yapılmadan önceki süreci hatırlatarak, "Bunu hatırlamadan Hakkari'de bir vatandaşımızın ister o zamana kadar, 31 Mart seçimlerine kadar HDP'ye de vermiş olursa olsun, CHP'ye de hiç fark etmez, elini vicdanına koymadan acaba oy kullanabilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bu muhasebeyi yapmak artık bölge halkının olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

'KARDEŞÇE ORTAKLIKLARIN EN BÜYÜK TEMSİLCİSİ AK PARTİ'

Miroğlu, "Eğer Mustafa Kemal Atatürk 1916'da Diyarbakır'da bir seçime girseydi Diyarbakır halkı yüzde 70-80 civarında oy verirdi. Ama yeni bir yüzyıla giriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha doğrusu Kürtlerle Türkler arasındaki siyasi ilişkilerin, siyasi münasebetlerin, kardeşçe ortaklıkların en büyük temsilcisi AK Parti seçime giriyor ve üstelik inkar sürecini kaldıran, Kürtçenin üzerindeki bütün yasakları ortadan kaldıran, bu anlamda demokratik ve siyasi reformlar yapan bir liderin öncülüğünde giriyor ve bölge ortalamamız yüzde 16-17 civarında seyrediyor. Bu hepimizi endişelendiren bir durumdu. Ama sonradan gördük ki bunun en önemli sebeplerinden biri meğer Türkiye'yi 15 Temmuz felaketine hazırlıyorlarmış. Meğer o ilçelerimizde kazılan hendeklerin sebebi Türkiye'yi 15 Temmuz'a götürmekmiş. Bu artık belki o zaman net bir durum değildi ama bugün artık bunu net olarak görüyoruz" dedi.

'HDP'Lİ 2 MİLYONUN OYUNA TALİBİZ'

HDP'nin 2 milyon oyuna talip olduklarını da belirten Miroğlu, "HDP'li seçmene seslenirken hep şunu söyledik. 'Siyasi partileriniz kapatıldı bu ülkede, milletvekilleriniz 10 sene hapishanelerde kaldılar. Bu sistemden size ne, bu sistemi niye koruyorsunuz? Bu sistemin yol açtığı baskı mekanizmaları en çok size, sizin partilerinize ve size oy veren seçmene zarar verdi' dedik. Bunda etkili olduk mu, evet olduk. Referandumu biz 'hayır' oylarına karşı 1 milyon 380 bin civarında bir oy farkıyla kazandık. Ama HDP seçmeni referandumda bize ne oy verdi biliyor musunuz, tam 2 milyon oy verdi. Şimdi sizin huzurunuzda sadece Hakkari'deki HDP'li kardeşlerime değil İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşayan HDP'li kardeşlerime de sesleniyorum ve diyorum ki sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir. Bu oylarınızı sizden istiyoruz diyorum" diye konuştu.

'TERÖR DUVARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YIKILDI'

Miroğlu, buruda yaşayan HDP'li ailelerin de bir gelecek kaygısının olduğunu belirterek, "Olmalıdır da zaten. Çocuklarını burada büyütüyorlar bu ailelerimiz de. Akrabayız, dostuz, kardeşiz, aynı toprağı paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı camiye gidiyoruz ama gel gör ki bu halkın ve bu toprakların dokusuna hiç uymayan bir ideolojiyle Türkiye 35 yıldır mücadele ediyor. En büyük meselemiz de güvenlik politikalarımızın başarısı ve Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi terör duvarının yıkılması sonrası ortaya çıkan tablodur. Bu tablo şudur, halkla bizim aramızda, demokrasiyi isteyen, barışı isteyen insanların arasında örülen o terör duvarı bugün Doğu ve Güneydoğu'da yıkıldı" diye konuştu.

'İSTANBUL GİBİ HAKKARİ DE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANIYLA YÖNETİLECEK'

Bölgeyi kayyumlarla ilelebet yönetmek gibi bir niyette olmadıklarını belirten Miroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama birileri seçilmiş insanların karşısına Kandil'den atanan birtakım yaşı bile kemale ermemiş, yaş anlamında söylüyorum- rüştünü bile ispat edememiş birtakım gençlere teslim edildi. Devlet buna seyirci kalır mıydı? Elbette ki kalamazdı. İstanbul nasıl ki seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Hakkari de seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecek. Nasıl ki Beyoğlu seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Çukurca da Şemdinli de Yüksekova da seçilmiş belediye başkanlarımızla yönetilecek. Yapılan bütün araştırmalarda kayyum politikalarımızı, kayyum döneminin getirdiği hizmetler HDP'li seçmeni memnun etmiş olmalı. Bugün artık hiç kimse bize Amerikan çıkarları doğrultusunda, daha doğrusu Amerika'nın vekalet savaşlarının faturasını Kürtlere çıkarmaya kalkmasın. Bu faturayı ne Suriye Kürtleri, ne Türkiye Kürtleri, ne Irak Kürtleri ödemek istemiyor. Çünkü bu bize ait bir fatura değil."

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CÜNEYT EPCİM OLDU

Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkanı adayı Cüneyt Epcim ise kent için daha güzel hizmetler yapmak istediğini ve yeni dönem için birtakım projeler hazırladıklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından belediye başkan adayları tanıtımı yapıldı. Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çukurca ilçesi Belediye Başkan adayı Ensar Dündar, Yüksekova ilçesi Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, Esendere Belediye Başkan adayı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan adayı Rüştü Zeydan, Şemdinli Belediye Başkan adayı Tahir Saklı ve Derecik ilçe Belediye Başkan adayı Ekrem Çetinkaya oldu.

- Hakkari

Kaynak: DHA