AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış

27.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58

AK Parti'li milletvekilleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 1 milyon 600 bin lira bağışta bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin milletvekillerinin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere bağışta bulunduğunu bildirdi.

AFAD Başkanlığına gönderilen bağış tutarının 1 milyon 600 bin liraya ulaştığını belirten Soylu, AK Parti Grup başkanvekillerine ve tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: AA