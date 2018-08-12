AK Parti'li Milletvekili Özkaya: "Türk Milletinin Birlik ve Beraberliği Sayesinde Bu Sıkıntılı...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkaya, "Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde bu sıkıntılı süreç aşılacaktır" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, doların son zamanlarda yükselmesiyle ilgili olarak, herkesin yerli ve milli olan malların kullanılması gerektiğini, Türkiye'nin dik durduğu müddetçe ekonomik sıkıntının sona ereceğini söyledi. AK Parti Dinar İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluşan Milletvekili Özkaya, Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde bu sıkıntılı sürecin aşılacağını da aktardı. Özkaya, "Ülkemizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olduğu sürece hiçbir dış güç bizlere bir şey yapamayacaktır. Bu nedenle halkımız müsterih olmalıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR