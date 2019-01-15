AK Parti'li Milletvekili Özdemir: "Yatağa Bağlı Olan Seçmenlerin Bir Yakını Tarafından Seyyar...

AK Parti Konya milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, "Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimine göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle, yatağa bağlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kuruluna göndermek üzere muhtarlığa başvurmaları 4 Ocak tarihi itibariyle başlamıştır. Son başvuru tarihi ise 17 Ocak 2019 Perşembe akşamı mesai bitimidir" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdemir, yatağa bağlı hastalar ve engelliler için yapılan seyyar seçim sandığı uygulamasından bahsederek, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerimizin azami derecede oy kullanmalarını sağlanması hayati önem arz etmektedir. Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimine göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle, yatağa bağlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kuruluna göndermek üzere muhtarlığa başvurmaları 4 Ocak tarihi itibariyle başlamıştır. Son başvuru tarihi ise 17 Ocak 2019 Perşembe akşamı mesai bitimidir. Dolayısıyla henüz bu işlemi yaptırmamış engelli veya hastalığı sebebiyle yatağa bağlı vatandaşlarımızın seçme haklarını kullanmaları demokrasimize katkıda bulunmaları için ivedilikle bu işlemi yaptırmaları yerinde olacağını duyurmak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA