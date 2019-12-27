AK Parti'li Milletvekili Özalan'dan 'yerli otomobil' açıklaması: "Tarihin en büyük adımı"

27.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:04

Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun uzun bir süredir yaptığı çalışmaların ardından bugün sahneye çıkacak 'yerli otomobil' hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Seri üretime başladıktan sonra halkımızın çok büyük bir teveccüh göstereceğine inanıyorum. Çünkü bu belki de tarihimizin en büyük adımlardan bir tanesi. İnşallah bugün tanıtımdan sonra da hayırlara vesile olur diye düşünüyorum" dedi.



"Tarihin en büyük adımı"



AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, her zaman ilklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu ifade ederek, tarihin en büyük adımlardan bir tanesinin yaşadıklarını söyledi.



"Halkımız teveccüh gösterecektir"



Seri üretime başladıktan sonra halkın çok büyük bir teveccüh göstereceğini kaydeden Özalan, "Bu çok büyük bir hayaldi biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi ilkler AK Parti sayesinde oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde oluyor. Bugün de tanıtımı yapılacak yerli otomobilin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seri üretime başladıktan sonra halkımızın çok büyük bir teveccüh göstereceğine inanıyorum. Çünkü bu belki de tarihimizin en büyük adımlardan bir tanesi. İnşallah bugün tanıtımdan sonra da hayırlara vesile olur diye düşünüyorum" diye konuştu.



"Çıktığı zaman ilk ben alacağım"



Özalan, "Çıktığı zaman ilk alacaklardan bir tanesi de biz olacağız. Biz çünkü yerli ve milliye önem veren bir partiyiz ve öyle bir kişiliğimiz var. İnşallah yerli otomobil çıktığı zaman hayatımız boyunca ondan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin sosyal konut TOKİ projesine değindi.



Can, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 100 bin konut anlamında Delice 400 konut, Çelebi, Bahşılı, Yahşihan ilçelerimizde toplu konut ile ilgili etaplar arttı. Bunu da takip ediyoruz. Özellikle söylüyorum Sulakyurt ve Karakeçili ilçemiz TOKİ'den gözükmedi. Onun sebebi de şudur; TOKİ'de rasyonel bir arazi bulmak gerekiyor. Örgütlenme yapılması gerekiyor. Örgütlenmeden kasıt da bu evi ben alacağım Toplu Konut İdaresinden diye bir müracaat gerekiyor. Dolayısıyla TOKİ oraya bir yatırım yapacaksa bunun geri dönüşüne bakıyor. Karakeçili Belediye Başkanımız ve Sulakyurt Belediye Başkanımız uygun bir arazi gösterdiğinde bizlerde destek olup inşallah TOKİ ile ilgili talepleri karşılayacağımızı beyan ediyorum. Kırıkkale'mizin problemlerini yakinen takip ediyoruz. Nerede bir problem var onu biliyoruz ve çözme iradesini gösteriyoruz. Kırıkkale Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum."



AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, "2001'den bu tarafa AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri Kırıkkale'nin bir ihtiyacı olup da siyasilerimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, temsilcilerimizin bu probleme kayıtsız kaldığı bir vak'a yoktur. Allah'a şükürler olsun Kırıkkale'nin çok büyük bir problemi de yoktur" ifadelerini kullandı.



2020 yılının Kırıkkale'de ümitlerin arttığı ve bazı yeni projelerin başladığı yıl olacağını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "İnşallah bu manada Rabb'im bizim yanımızda hiç şüphemiz yok. Büyüklerimiz desteklerini veriyor. Bugün Balişeyh'de doğal gaz açılışı yapacağız. İnşallah diğer ilçelerimize ve beldelerimize doğal gazımız gitmiş olacak" açıklamasında bulundu.



Yapılan konuşmaların ardından Başkan Saygılı, Kırıkkale'nin simgesi olan yerli silah MPT-76'nın plaketini takdim etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA