AK Parti'li Milletvekili Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile toplantı yaptı
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AK Parti'li Milletvekili Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile toplantı yaptı

AK Parti 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile görüştü.

AK Parti'li Milletvekili Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile toplantı yaptı
15.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:41

AK Parti 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile görüştü. Aşiret reisleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını iletti.

Ankara'da 11 Suriyeli aşiret reisi AK Parti 22. Dönem Milletvekili Mahmut Kaplan'la görüştü. Görüşmede aşiret reisleri Türkiye'ye bağlılıklarını bildirdi. Gerçekleştirilen toplantıda başta Suriye olmak üzere bölgedeki konular görüşüldü. Aşiret reisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kalbi bağlılıkları teyit etti. Görüşmeler çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin dikkatle de takip edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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