AK Parti'li Mersinli ve İlçe Başkanlarından Ankara Çıkarması

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti'li ilçe başkanları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde yer alan ve her ikisi de Manisalı olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'ı Ankara'daki makamlarında ziyaret ettiler.

AK Parti'li Manisa ilçe başkanlarıyla birlikte Ankara'ya giden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisalı bakanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretler sırasında teşkilat çalışmaları ile Manisa'ya tarım ve spor alanında yapılacak yatırımlar konuşuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisalı başkanlarla özel ilgilenerek, taleplerini yakından dinledi. AK Parti İl Manisa Başkanı Berk Mersinli de Bakan Pakdemirli'yi Manisa'ya davet etti. Pakdemirli, Manisa'ya dair yarım kalan yatırımları tamamlayacağının ve en kısa zamanda Manisa'ya geleceğinin sözünü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu da Manisalı hemşerileriyle yakından ilgilendi. Kasapoğlu, Manisa'nın spor alanında gelişmesi ve Türkiye'de adının daha fazla duyulması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. İl Başkanı Mersinli ve AK Parti heyeti son olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'ı ziyaret etti. Başkan Mersinli, Ataş'a Manisa teşkilatı hakkında bilgi verdi. Ataş, Manisa AK Parti Teşkilatı'nın, teşkilatlanma adına en güzel örneklerden biri olduğunu ifade etti.

AK Parti Manisa heyeti, yaptıkları ziyaretlerde bakanlara ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'a Manisa'nın yöresel ürünlerinin yer aldığı hediye paketlerini takdim etti. - MANİSA