AK Parti'li Mersinli: "Önümüze Konulan Hedeflere Tüm Engelleri, Zincirleri Kıra Kıra Ulaşmaya Devam...

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Bugünler de hepimiz görüyoruz ki dış mihraklar tarafından ekonomik alanda ülkemizi çember içine almaya çalışıyorlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimiz tüm engeller aşacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirten Mersinli, "Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milleti için, ülkesi için var olmaya devam edecektir" dedi. AK Parti hükümetlerinin bir çok projeyi hayata geçirdiğini söylen Mersinli, "AK Parti, ülke yönetimine geçtiği günden bugüne birçok önemli projeye imza atmış ve ülkemizin kalkınmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülke tarihimizde bugünde ve daha önce olduğu gibi bir çok engel önüne getirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda en büyük engel, 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi ile ülkemizin karşısına getirilmiş ve tüm kötü niyetli güçler birleşerek ülkemizi karanlığa çekmeye çalışsa da başaramamışlardır. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu ile gerek iç gerekse dış güçler eylemlerinde muvaffak olamamış olamayacaktır. Bugünler de hepimiz görüyoruz ki dış mihraklar tarafından ekonomik alanda ülkemizi çember içine almaya çalışıyorlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimiz tüm engeller aşacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüze konulan hedeflere tüm engelleri, zincirleri kıra kıra ulaşmaya devam edeceğiz. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. partimizin 17. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - MANİSA