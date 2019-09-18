AK Parti'li Mersinli Kula'da ziyaretlerde bulundu

18.09.2019 19:04

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula'ya geldi.



AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, beraberindeki heyet ile birlikte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula'ya geldi. İlk olarak İlçe Teşkilatında partililer ile bir araya gelen Mersinli, burada bir süre partililer ile sohbet etti. Daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü dolayısyla beraberindeki heyet ile Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret eden başkan Mersinli, burada dernek başkanı Mehmet Çürük ve gaziler ile sohbet etti. Vatanı canından aziz bilen şehitler ve gaziler ile gurur duyduklarını belirten Başkan Mersinli, Kula Muharip Gaziler Derneği üyelerine çiçek takdim ederek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.



Daha sonra Ahilik Haftası münasebetiyle yaklaşık 65 yıldır ilçede ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Baylan'ı iş yerinde ziyaret eden partililer, uzun yıllardır Kula'ya hizmet veren Baylan'a çiçek hediye ederek Ahilik Haftası'nı kutladı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin Kula'daki ziyaretlerine, AK Parti Manisa İl Teşkilat Başkanı Ataman Taydaş, AK Parti Manisa İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililer eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA