AK Parti'li Maviş'ten Lübnan'a taziye mektubu
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AK Parti'li Maviş'ten Lübnan'a taziye mektubu

TBMM Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Beyrut'taki patlama dolayısıyla mevkidaşı Nohad Mashnouk'a taziye mektubu gönderdi.

AK Parti'li Maviş'ten Lübnan'a taziye mektubu
05.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:24

TBMM Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Beyrut'taki patlama dolayısıyla mevkidaşı Nohad Mashnouk'a taziye mektubu gönderdi.

Maviş, mektubunda, Beyrut Limanında meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Patlamada hayatını kaybedenlere şahsı ve Dostluk Grubu üyeleri adına Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere Lübnan halkına ve devletine taziyelerini sunan Maviş, mektubunda şunları kaydetti:

"Ayrıca patlamada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Lübnan halkının acısını paylaşan ülkemizin, ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu belirtir, felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, derin saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA

Manşet

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