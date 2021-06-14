AK Parti'li Makas'tan acılı aileye taziye ziyareti
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AK Parti'li Makas'tan acılı aileye taziye ziyareti

AK Parti'li Makas'tan acılı aileye taziye ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gökçeada ziyaretleri kapsamında çocuklarını yakın zamanda kaybeden Aydoğmuş ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gökçeada ziyaretleri kapsamında çocuklarını yakın zamanda kaybeden Aydoğmuş ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve İlçe Başkanı Fatih Taylan, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yakın zamanda çocuğunu kaybeden Gökçeada Belediye personeli Şahin Aydoğmuş'a taziye ziyaretinde bulundu.

Evlat acısının anne ve baba için tarif edilemez bir acı olduğunu belirten Başkan Makas, "Genç yaşta evladımızı, kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim acılı aileye teselli vermekten öte bir görevimiz olamaz. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Şahin kardeşimin acısını bir nebze de olsa hafiflettiysek bundan mutluluk duyarız. Belediye çalışanı kardeşimize desteğimizi esirgemeyeceğiz. Allah genç yaşta yaşamını yitiren evladımızın mekanını cennet eylesin, acılı aileye sabırlar versin" dedi.

"Ortak paydamız Gökçeada"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas daha sonra CHP'li Belediye Meclis Üyesi Şebnem Avcı'nın işletmesine ziyarette bulundu. Ada halkının refahı için destek vermeye hazır olduklarını belirten Makas, "Gökçeada'mızda yönetim projeleri olarak yatırım ve işletme yönünden birçok noktada eksiklikler gördük. Gökçeada Belediyesi meclis üyelerinin ada için kenetlenerek çalışmalarını temenni ediyoruz. Belediyecilik siyaset üstü bir kurumdur, Gökçeada'mızın yararına yapılacak yatırımlarda, ada halkımızın yanındayız" diye konuştu. - ÇANAKKALE

AK Parti'li Makas'tan acılı aileye taziye ziyareti
AK Parti'li Makas'tan acılı aileye taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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